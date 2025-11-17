土城步行環境優化 年底完工

新北市城鄉局指出，「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」主要為改善土城暫緩重劃區及員和社宅至海山捷運站間通廊，規畫改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適步行環境。（柯毓庭攝）

新北市推動友善步行環境，執行「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」。新北市長侯友宜17日前往視察、關心工程進度指出，工程進度已逾93.7％，預計今年底可完工。

侯友宜表示，海山捷運站的1、2號出口每天進出達4萬4000人次，這裡面的環境攸關人行友善，為改善步行環境，市府近年投下大筆經費，不但先建構新北高工的地下停車場，讓停車更方便，新北高工拆掉圍牆更具通透性，結合步道環境做大幅整理。

侯友宜指出，改善工程讓民眾從捷運出口可以安心步行，也是一個大家可充分利用的市民廣場、長輩休閒的地方。「看到人行的友善步道，我們非常開心，大家一起加油，讓土城環境可以更優化，可以更便利舒服」。

「這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現」，侯友宜指出，透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力。未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗。

城鄉局指出，市府規畫改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境。縫合捷運1、2 號出口間區域，打造約2000平方公尺的開放廣場，並優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道。

市府透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，總經費約5929萬元，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費1600餘萬元。

國民黨議員林金結表示，原本的通廊作為廣場使用，卻又有車道，變成有落差，加上冬冷夏熱又不能遮雨，辦活動都不方便，晚上也容易造成民眾跌倒。經過協調之後，該地變成友善空間，直言「看起來真的很像歐洲的廣場」，附近長者都很開心，地方殷殷期盼完工。

民進黨議員卓冠廷認為，通廊過去未完善規畫造就另類行人地獄，感謝中央補助1600萬元，讓工程順利推展。除了土城員和通廊外，還有鶯歌區建國路計畫正進行，盼中央地方合作加速推動，讓新北徹底脫離行人地獄。