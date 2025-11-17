土城步行環境優化 年底完工
新北市推動友善步行環境，執行「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」。新北市長侯友宜17日前往視察、關心工程進度指出，工程進度已逾93.7％，預計今年底可完工。
侯友宜表示，海山捷運站的1、2號出口每天進出達4萬4000人次，這裡面的環境攸關人行友善，為改善步行環境，市府近年投下大筆經費，不但先建構新北高工的地下停車場，讓停車更方便，新北高工拆掉圍牆更具通透性，結合步道環境做大幅整理。
侯友宜指出，改善工程讓民眾從捷運出口可以安心步行，也是一個大家可充分利用的市民廣場、長輩休閒的地方。「看到人行的友善步道，我們非常開心，大家一起加油，讓土城環境可以更優化，可以更便利舒服」。
「這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現」，侯友宜指出，透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力。未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗。
城鄉局指出，市府規畫改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境。縫合捷運1、2 號出口間區域，打造約2000平方公尺的開放廣場，並優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道。
市府透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，總經費約5929萬元，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費1600餘萬元。
國民黨議員林金結表示，原本的通廊作為廣場使用，卻又有車道，變成有落差，加上冬冷夏熱又不能遮雨，辦活動都不方便，晚上也容易造成民眾跌倒。經過協調之後，該地變成友善空間，直言「看起來真的很像歐洲的廣場」，附近長者都很開心，地方殷殷期盼完工。
民進黨議員卓冠廷認為，通廊過去未完善規畫造就另類行人地獄，感謝中央補助1600萬元，讓工程順利推展。除了土城員和通廊外，還有鶯歌區建國路計畫正進行，盼中央地方合作加速推動，讓新北徹底脫離行人地獄。
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 分鐘前
高雄月世界驚現「2層樓高垃圾山」環保局破袋：台南來的
高雄燕巢區月世界驚傳山坡地遭人棄置大量垃圾，17日上午高雄市環保局接獲通報後，立刻派員前往稽查，現場可見垃圾已經堆成2層樓高，並瀰漫惡臭味，環保局人員破袋檢查，發現是台南等地區的垃圾，目前已調閱監視器，追朔是否有不法廠商涉案。中時新聞網 ・ 18 小時前
月世界山坡遭棄置大量垃圾 高市環保局全面追查不法來源
[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局接獲檢舉，指燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質，今(17)日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定移送法辦。 環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。 環保局強調，全案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。查看原文更多Newtalk新聞報導「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場法國在台協會年度盛事！ 「思辨之夜」首度移師高雄受好評新頭殼 ・ 17 小時前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 小時前
TOYOTA「一車一樹」100萬棵植樹達成紀念活動9年行動凝聚全台車主力量，為海岸線種下永續希望
TOYOTA「一車一樹」100萬棵植樹達成紀念活動9年行動凝聚全台車主力量，為海岸線種下永續希望SiCAR愛車酷 ・ 15 小時前
高雄月世界旁驚見"垃圾山"飄惡臭 環保局全力追查
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄知名景點月世界，附近的山坡地，被民眾發現，有不肖業者偷倒家庭垃圾，數十噸的垃圾，臭氣薰天，環保局接獲通報，17日上午也到現場，派出大量抓斗車，破袋逐一檢查，初步調查，成堆的家庭垃圾，來自台南等地區，已調閱附近住戶監視器，要全力追查不法來源。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山。（圖／民視新聞）從護欄往下望，滿山滿谷的垃圾，有塑膠袋、瓶瓶罐罐，還伴隨著臭味，但這裡可不是垃圾掩埋場，而是高雄知名景點月世界周邊的山坡地。燕巢區金山里里長林順輔表示，這邊原本是空氣蠻好的，怎麼有聞到一股臭味，又有很多里民就打電話進來跟我說，知不知道哪裡有被倒垃圾。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源。（圖／民視新聞）里長說，里民11月初反應，半夜有大車經過被吵醒，以為是附近工程在施工，隔天到現場看，卻沒發現任何施工痕跡，覺得可疑，於是通報里長，隨後沿路巡查，才發現，高達數十噸的垃圾，被惡意傾倒，已堆疊成一座小山。當地里民表示，嚇到啊，我想說怎麼會來這裡倒垃圾，這不就是半夜來的。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山，擔心造成生態汙染，環保局獲報，也派清潔車到場清理。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源，初步調查，是成堆的家用廢棄物，而且透過這些垃圾的分析，發現絕大部分是來自外縣市。當地里民表示，根本這個垃圾從哪裡來的，不曉得啦，應該要叫里長爭取這邊要裝監視器。高雄市環保局副局長高宗永表示，我們大概有初步查獲，是台南等地區，因為廢棄物它的來源跨越好幾個地方。是不是外地不肖業者趁著深夜，將大量廢棄物載到高雄傾倒，環保局已向附近民宅調閱監視器，要全力追查到底是誰偷倒垃圾，後續也將依違反廢清法，裁處6千元到3百萬元不等罰鍰。原文出處：高雄月世界旁驚見「垃圾山」飄惡臭 環保局破袋調查「大多來自台南家庭垃圾」 更多民視新聞報導美濃大峽谷案廢土來源曝光！不法集團勾結土資場 15人重金交保基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主「多納黑米季」盛大登場祭典 青年會領聖火開道族人齊聚慶豐收民視影音 ・ 17 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 14 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 15 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 18 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 17 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 16 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 19 小時前