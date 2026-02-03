土城民宅傳「一氧化碳中毒」7人送醫 疑熱水器肇禍

新北市 / 綜合報導

新北市土城區，今(3)日清晨傳出有民眾一氧化碳中毒。警消獲報這戶民宅內有兩人頭暈、身體不適，緊急派救護車送醫，而據了解，其中一名患者是這家人的媽媽，洗澡洗到一半發覺頭暈，疑似因後陽台熱水器沒有強制排氣，又掛滿衣物阻擋空氣流通，經過檢測，現場一氧化碳濃度偏高，一家7人全都送醫觀察當中。

救護車鳴笛，穿梭在巷弄中，緊急趕往現場，因為警消獲報，民宅內疑似有人，一氧化碳中毒，目擊鄰居：「她說瓦斯外洩啊，都跑上去了都不知道，她姪女說牽著她去坐救護車，就這樣而已。」

事發在3日凌晨四點多，新北市土城區延和路上，2名身體不適送醫的民眾，就住在民宅五樓，和頂樓加蓋，這家人的媽媽，疑似剛下班回家在洗澡，卻因不通風，導致屋內一氧化碳濃度逐漸升高。

媽媽感覺頭暈無力，屋內的姪女也有同樣症狀，立刻打119緊急送醫，而在屋內另外還有2名大人和3名小孩，意識清醒預防性送醫。

仔細一看事發熱水器，就裝在屋內的後陽台，疑似沒有安裝強制排氣，現場更掛滿衣物，可能因此導致空氣不流通。

新北市政府消防局第五救災救護副大隊長陳顥丰：「現場也有量測一氧化碳的數值，有一氧化碳的成分在空氣裡面，這些民眾大概身體是，都已經是恢復的狀態了。」

民宅大門外，緊急拉起封鎖線，初步檢測，民宅內一氧化碳數值偏高，不過患者是否因熱水器，導致一氧化碳中毒。

