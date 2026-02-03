土城民宅昨1女童不適送醫亡 今又一氧化碳中毒7人送醫

新北市政府消防局第五救災救護副大隊長陳顥丰表示，「到達現場之後我們發現，是有2名的民眾，他的確是主訴頭暈，然後身體不舒服的狀況。後來我們在現場也有量測CO的數值，發現有CO的成分在這個空氣裡面，也把剩下在家中還有5位的民眾陸續把他們送到醫院救治。」

救護車穿梭在街道中要趕緊救援，今日凌晨4時許消防局獲報，土城區延和路一處民宅疑似發生一氧化碳中毒事件，7人送醫治療，不過由於同一地點、前一天2日下午才發生一名11歲女童不適送醫不治，兩者是否有關連？仍有待警消進一步釐清。

更多公視新聞網報導

