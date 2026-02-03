土城民宅疑因陽台曬衣阻礙通風 引發一氧化碳中毒釀一死多傷慘劇





【NOW健康 編輯部／整理報導】新北市土城區今（3）日凌晨傳出民宅一氧化碳中毒事件，同住家人陸續出現頭暈、身體不適，警消獲報後緊急將傷者送醫救治，所幸經治療後皆已恢復。但昨天同戶11歲長女不明原因倒臥家中，送醫後宣告不治，警方懷疑應與一氧化碳中毒有關。



天冷緊閉門窗再加上陽台通風受阻 易引發一氧化碳中毒



警方初步研判，這起慘劇起因為熱水器安裝在後陽台，但曬衣架上掛滿衣服，導致通風不良所致。近日氣溫偏低，一氧化碳中毒案件頻傳，消防署統計1月3日至2月3日，全台共25人因此送醫。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，想避免一氧化碳中毒，關鍵就在於確保環境通風，將熱水器安裝於室外陽台，並使用強制排氣型熱水器，另不要因為天冷，而緊閉門窗，應盡量保持室內空氣流通。



李宜恭指出，緊閉門窗時，瓦斯熱水器或爐具燃燒不完全，就會產生一氧化碳，此氣體因無色、無味，初期難以察覺異狀。提醒民眾，如待在室內時，突然頭痛、頭暈、肌肉痠痛、噁心感，務必趕緊將門窗打開通風，走至戶外，並盡快就醫。



消防署解析居家一氧化碳來源 提醒熱水器安裝5大原則



內政部消防署「消防防災館」網站表示，居家最常見的一氧化碳來源，就是安裝不當又通風不良的燃氣熱水器，另外在密閉空間使用瓦斯爐煮食、圍爐吃火鍋或燃燒炭火，都可能產生大量一氧化碳而導致中毒。消防署提供5大熱水器使用原則，分述如下：



【原則1】要安全品牌： 應有CNS合格標示。



【原則2】要正確型式： 依通風條件選用正確型式熱水器。



【原則3】要安全安裝： 找合格技術士安裝並張貼施工標籤。



【原則4】要定期檢修： 熱水器應定期檢修及汰換。



【原則5】要保持通風： 避免於陽台加裝鐵窗、晾掛衣物及堆積雜物影響通風。



