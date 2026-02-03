土城民宅疑一氧化碳中毒釀1死7傷 檢警相驗釐清死因

女童父親及姑姑到場參與相驗。呂健豪攝

新北市土城區今（3日）凌晨傳出一氧化碳中毒事件，一戶民宅內共有3大4小送醫，7人皆意識清醒，但1名30多歲女子及10多歲女童有頭暈的症狀，不過該戶民宅在14小時前，才發生11歲女童疑似一氧化碳中毒死亡的意外，檢警於今日下午相驗遺體，以釐清確切死因。

這戶位於土城延和路公寓5樓的民宅，共有46歲羅姓夫妻、4名小孩以及羅男胞妹與胞妹友人、親戚居住，另有1名親友住在6樓頂樓加蓋。昨日下午2點多，羅家11歲的大女兒在房內午睡，但家人叫喚時完全沒反應，嚇得趕緊報案，不料消防人員當場後，發現已無呼吸心跳且有屍斑出現，經緊急送醫後確認死亡。

廣告 廣告

沒想到事隔14小時之後，羅妻以及同住的10多歲親戚女童在凌晨4點多突然出現頭暈的症狀，疑似一氧化碳中毒，立即打電話報案，救護車到場後，將2人及在場其他2名成人與3名未滿5歲的幼童一並預防性送醫，後續經檢測，民宅內一氧化碳濃度為30ppm。

由於昨日下午猝死的女童身上無外傷，過去也無特殊病史，加上其他家屬出現一氧化碳中毒現象，且跟據檢警調查，死亡的女童房間緊鄰後陽台，與熱水器位置最為接近，因此懷疑女童死因可能與一氧化碳中毒有關，為了釐清確切死因，今日下午檢警相驗遺體，父親及姑姑也到場，2人在相驗結束後即不發一語離去。



回到原文

更多鏡報報導

土城10歲女童昨睡夢中猝死 今天一家7口全送醫急救...疑熱水器釀禍

噁男年收僅15萬裝闊少 開價2億性交易買原味內褲...3妹子慘遭騙砲

桃園教官戀上女學生 傳訊「你的ㄋㄟㄋㄟ是我的」調情

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招