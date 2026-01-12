土城民宅砍人案翻盤 「指認有瑕疵」將再審

▲最高法院（圖／最高法院提供）

[NOWnews今日新聞] 男子蘇耀輝因一起持刀闖宅砍人案，於1997年被控涉犯殺人未遂罪，判處有期徒刑8年定讞。蘇男入獄後始終否認犯行，長年聲請再審。高等法院日前重新審酌後，裁定准許再審，檢方不服提起抗告，最高法院於12日駁回抗告，案件確定將由高等法院重啟再審程序。

回顧案情，1997年11月27日上午7時許，2名頭戴全罩式安全帽的男子闖入新北市土城區一處民宅。詹姓男主人正下樓準備外出，突遭2人持開山刀攻擊。其潘姓妻子聽見呼救聲後外出查看，在距離行兇者約6步之處目擊其輪廓，並試圖上前救援，卻同樣遭到砍傷。

行兇後，2名歹徒迅速逃離現場。詹姓夫婦因傷勢嚴重被送往醫院急救，送醫時均已休克，所幸經醫師搶救後雙雙撿回一命。事後，夫婦2人向警方表示，曾因檢舉違建拆除問題與人發生糾紛，懷疑因此引發報復。

警方依此線索，提供多名對象照片供被害人指認，詹姓夫婦隨後指認蘇耀輝為其中一名行兇者。檢方據以依殺人未遂罪提起公訴。案件審理期間，最高法院曾兩度撤銷發回更審，但最終仍於2005年間判刑8年確定。

蘇耀輝入監服刑後始終主張清白，並在民間團體協助下，多次向法院聲請再審。高等法院於去（2025）年10月審酌後指出，本案證人指認過程採取單一照片、單一對象的方式，存在重大程序瑕疵，測謊鑑定結果的判讀亦有疑義，且全案欠缺其他客觀證據足以補強原判決基礎，已具備再審要件。

檢方對此提出抗告，經最高法院審理後，認為高等法院就新事證及原審程序瑕疵的認定，並無違誤，於今（12）日裁定駁回抗告，再審程序因此確定啟動，案件將回由高等法院續行再審。

