土城民宅詭異中毒案！11歲女童昏睡喪命今又有7人送醫 禍首可能是它

新北市土城區一處民宅24小時內接連發生疑似一氧化碳中毒事故，1死7送醫，疑與熱水器通風不良有關。示意圖。（取自pixabay）



新北市土城區延和路一處民宅近日接連發生疑似一氧化碳中毒事故，繼昨天下午一名11歲女童在家中被發現「睡覺叫不醒」不幸身亡後，今天（3日）凌晨同一住處再度傳出7名住戶疑似吸入一氧化碳、緊急送醫的情況。

這次送醫的包括3名成人與4名未滿5歲的幼童，年紀最小者尚未滿5歲。所幸7人目前皆意識清楚，暫無生命危險。由於不到24小時內同一地點連續發生事故，引發外界高度關注，新北市消防局已介入調查，初步研判可能與後陽台熱水器通風不良有關。

廣告 廣告

據了解，2日下午，該名11歲女童獨自在延和路該民宅5樓臥室休息，母親前往房間叫喚時，發現女童毫無反應，且已無呼吸心跳，當場嚇得報案求助。救護人員趕抵後評估，研判女童已死亡多時，並出現屍斑，因此未再送醫，後續相關事宜交由警方及相關單位處理。

未料在家屬處理女童後事期間，3日凌晨約4時，該戶再度發生疑似一氧化碳中毒事件。消防局接獲通報後，立即派遣多輛消防與救護車到場處理。現場發現，一名30多歲母親與一名10多歲姪女出現頭暈等不適症狀；屋內另有一名40多歲女性親屬、一名20多歲親屬的女友，以及3名未滿5歲的幼童。雖然7人到院前均保持清醒，基於安全考量，仍全數送往板橋亞東醫院進行檢查與觀察治療。

警消初步勘查指出，該戶瓦斯熱水器設置於5樓後陽台，不排除因熱水器燃燒不完全，導致一氧化碳無法順利排出，在室內累積，進而造成住戶吸入中毒。至於事故確切原因，以及是否與前一日女童死亡案件存在直接關聯，仍有待相關單位進一步鑑定釐清。

消防局也呼籲，民眾使用瓦斯熱水器時，務必確認安裝位置通風良好，避免門窗緊閉，並定期檢修相關設備，以防止一氧化碳中毒事故再次發生，保障家人生命安全。（責任編輯：殷偵維）

