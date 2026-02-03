土城民宅一氧化碳中毒7人送醫 均無生命危險

前一天也傳出10歲女童不明原因送醫不治

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區延和路今天凌晨驚傳一樣化碳中毒案，造成一家四口，及借住的親戚、女友與姪女等7人送醫，幸皆意識清楚送醫檢查，消防單位初判為熱水器裝設後陽台，通風不良導致釀禍，案發原因仍待消防、警方釐清；無獨有偶，案發住宅於2日下午2時許，也傳出一名十餘歲女童內科OHCA送醫，原因不明送醫死亡，是否為一氧化碳中毒或其餘因素，檢警懷疑不單純仍待相驗、調查釐清。

新北市消防局今天凌晨4時6分許，獲報土城區延和路41巷2弄一處民宅，傳出7人一氧化碳中毒，包含卅餘歲母親、10歲女童頭暈，送醫意識清醒；另2名大(借助女性親戚、女友)及3名幼童(1男2女)也都意識清楚送醫檢查，初步瞭解為熱水器安裝後陽台，通風不良導致。

