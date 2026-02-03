土城民宅2天內1死7送醫！高大成：女童死亡是警訊

法醫高大成。（圖／東森新聞）





新北市土城區一處民宅於昨（2）日下午3時發生離奇死亡事件，一名11歲女童被家人發現倒臥房內，救護人員到場時確認女童出現屍斑，明顯死亡。在今（3）日凌晨4時許，同一家再度發生一氧化碳中毒事件，一家7口全數送醫，法醫高大成指出，女童的死亡就是一種警訊，推測2起事件都與一氧化碳中毒有關。

11歲女童臥室睡覺離奇亡

警方指出，該住戶為公寓五樓及頂樓加蓋，女童母親表示，當時女童在五樓臥室睡覺，家人多次呼喚都沒有反應，上前查看才發現已無呼吸心跳，立即報案，救護人員確認後，發現女童身上已出現明顯的屍斑，在將女童送醫，搶救一個多小時後，仍舊回天乏術，不幸喪命。

隔日凌晨全家再次中毒送醫

未料在隔日凌晨，這戶家庭再次傳出一氧化碳中毒事件，一家7口全部送醫治療，所幸無生命危險。檢警初步勘察現場後發現，發現熱水器安裝在五樓後陽台，現場測得一氧化碳濃度30ppm，懷疑是通風不良才會釀成中毒事件。

熱水器通風不良疑為奪命主因

高大成指出，女童的死亡就是一種警訊，台灣常見一氧化碳中毒原因多與熱水器通風不良有關。即便熱水器設置於5樓後陽台，但若是遮蔽物或通風不佳，可能導致一氧化碳滯留室內，初期症狀包括頭暈、頭痛、噁心，嚴重時5分鐘內就會致命。

檢警不排除女童死亡可能與一氧化碳中毒有關，後續將會同法醫進行相驗，以釐清2起事件是否存在關聯性。

高大成指出，台灣常見一氧化碳中毒原因多與熱水器通風不良有關。（圖／東森新聞）

如何防範一氧化碳中毒？

●安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。

●正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式（RF式）熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式（FE式）熱水器或密閉強制供排氣式（FF式）熱水器。

●安全安裝：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

●定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

●保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

