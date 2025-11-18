土城深夜衝突！女女情侶街頭互毆 安全帽猛砸對方還被無照酒駕

白衣女不斷拿安全帽猛砸對方頭部。翻攝畫面

新北市土城區中華路一段16日深夜發生一起街頭衝突事件，兩名女姓情侶因瑣事爆發激烈爭吵，甚至在路中央互毆，期間白衣顏姓女子一度以安全帽猛敲黑衣潘姓女子，整段衝突被住戶從高處拍下，畫面驚悚。

警方表示，16日23時許接獲報案到場處理，發現兩名女子年紀僅17歲與18歲，為情侶關係。雙方因小事爭執，情緒失控爆發肢體衝突。警方到場後除協助分開兩人，也發現年僅17歲的顏姓少女竟涉嫌酒後駕車。

警方到場發現17歲顏姓少女無照又酒駕，依法開出罰單。翻攝畫面

經酒測，顏女酒測值達0.18mg/L，警方依法開單並當場扣車；另她無照駕駛部分也依規定舉發。此外，由於雙方屬親密關係，警方已依程序進行家暴通報。

土城分局呼籲，遇有情侶或家庭爭吵務必保持冷靜，避免衝動傷人；若行為涉及違法，警方將依法嚴處，以維護公共安全。



