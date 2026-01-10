土城溪水變色！知名建案、社宅汙染被抓包 最高重罰600萬

土紅色色素沉積於水溝中。（新北市環保局提供）

新北市土城重劃區永福段水體遭汙染，環保局9日接獲檢舉，兵分多路稽查，當下查獲「僑馥建築經理有限公司」起造的「新濠岳」建案及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」皆有逕流廢水管理不當、嚴重汙染場外水體等違規情事，當場依《水汙染防治法》告發並令其限期改善，最高可處600萬元罰金。

環保局表示，9日上午接獲通報後，稽查人員第一時間抵達位於土城區永福段99至102地號的「新濠岳住宅大樓新建工程」。現場稽查時，該工地正施做連續壁，雖設有場內臨時溝，但作業所產生的淤泥因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。

遭汙染之水體。（新北市環保局提供）

此舉已違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可裁處300萬元罰鍰；未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，亦又違反《水汙染防治法》第18條及《水汙染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高將可裁處600萬元罰鍰，環保局除依法開罰，並命限期改善。

此外，稽查人員同步循線追查附近地面水體「紅色汙漬」來源，發現汙染斷點位於永福段54地號，該處為「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」。

該施工單位稱，紅色沉積為先前抽取地下水後殘留，環保局當下要求施工單位將紅色沉積部分清理乾淨，進一步查核發現，該工地未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，已違反《水汙染防治法》第18條及《水汙染防治措施及檢測申報管理辦法》第9、10條規定。同樣依法告發，並命限期改善，且最高將可裁處600萬元罰鍰。

環保局強調，土城重劃區為目前施工密集區，已列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，以確保完成改善為止。環保局後續將主動強化該區域的水體巡查及稽查頻率，避免類似汙染情事再次發生。

