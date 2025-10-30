土城發展不暫緩！ 都計案即日公展，最快115年啟動區段徵收

土城暫緩發展區區段徵收案東側現況大多為工廠及停車場。（圖：新北市政府城鄉發展局提供）

新北市政府城鄉發展局三十日表示，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，已於一一四年五月二十七日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起辦理再公開展覽三十天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於一一五年啟動區段徵收作業。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約十四點六七公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。

城鄉局補充，此次開發將大幅提升在地生活品質，取得約八點一四公頃公共設施用地，包含三點八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，另外預計提供六百戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民就學、生活與休閒需求，完成後將能縫合周邊都市環境機能。

考量到未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路路寬拓寬至二十公尺，以提升道路容量，銜接司法園區二十公尺寬的主幹道。

此外，規劃中也特別著重人行安全，將完善學校周邊人行系統，規劃安全便利的通學廊道；西側通往捷運土城站的步行空間，指定留設七公尺以上的開放空間與南側的司法園區接壤，確保市民能安全、舒適地往返捷運站。

土城暫緩發展區於即日起辦理再公開展覽三十天，一一四年十一月十三日於新北市土城區公所行政大樓禮堂（七樓）舉辦說明會，各界公民或團體可於公展期間提出相關建議。若有陳情意見，後續將依程序經兩級都市計畫委員會審議通過後辦理區段徵收。倘若公展期間順利，無人提出陳情，最快可於一一五年啟動區段徵收作業。