土城第三講柯文哲大談AI！時事評論員"這樣酸"！

民眾黨前主席柯文哲的京華城案一審宣判在即，他昨推出土城十講的第三講，主題是AI，柯文哲期盼讓民眾黨成為AI政黨，也預言2026年選舉，可能會有AI產製出的假訊息，柯文哲還當場問OpenAI明年的自己會是什麼樣，不過，從這支影片的流量變低來看，是否也顯示阿北的聲勢在漸漸地往下掉。





時事評論員溫朗東在《頭家來開講》節目中指出，open AI回答柯文哲說「風波未平他將成為政壇邊緣人」，但其實整段影片中讓我最不滿的是預言選舉會有AI假訊息，回想2024年，「選舉不公投票作票」是民眾黨支持者到處散播的，說什麼票軌有問題、剪接短影音到處造謠，溫朗東批，柯文哲應該先檢討自己的支持者，甚至還有對岸的人來助陣，況且，柯連是京華城的事都講不清楚，還到處發臉書亂罵一通，這件事情就是一個假訊息，不用扯AI來推波助瀾，「柯文哲本身就是個假訊息製造機」。

