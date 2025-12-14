土城籃球會主委吳昇翰義賣玉米助學 提出國教延伸減輕家長負擔

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區體育會籃球委員會主委、義消吳昇翰一連兩天與團隊成員們，一早到清水高中園遊會義賣鮮採玉米，現場打出「賣多少、捐多少」，義賣所得將全部捐助「清水高中教育基金會歲末獎助學金」所需；吳昇翰同時也提出「國教向下延伸」新北版議題，減輕市民就養負擔，敢結婚生子，提升台灣低生育率的國安危機，在場民眾拍手叫好。

「買玉米、做公益 買多少、捐多少…」今天一早起，土城區清水高中的校園義賣園遊會相當熱鬧，叫賣聲不絕於耳，其中最吸引人目光的，莫過於土城體育會籃球委員的義賣玉米攤位，包括主委吳昇翰、清中教育基金會董事會董事廖武正伉儷、籃球委員會團隊們一同參與。

吳昇翰說，義賣主要是為協助長年幫助新北土城、三峽、樹林、鶯歌、瑞芳等10多區、20校的清水高中教育基金會歲末育才暨獎助學金所需，特地從南部運來一車上千斤玉米義賣，希望拋磚引玉，吸引外界更多善心支持清中教育基金會助學弱勢。

吳昇翰話鋒一轉，表示他參與公共事務以來，關注救災與教育，他認為，台灣是目前全世界生育率最低的國家之一，最新公布的統計結果，讓特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)也在社群平台X，轉發文章表達擔憂，他因而提出「國教向下延伸」新北版概念。

吳昇翰說，國教向下延伸的概念，應該跨越國教與幼教的法規與本位主義，其實沒有那麼難，新北等六都目前在做的幼教班級擴充、提高準公共化幼兒園比例，就是國教向下延伸的先行版，最主要是要讓年輕人有感、減輕大班或中班的負擔，就能讓年輕人敢結婚生子。

如此一來，不僅解決流浪教師就業問題，也能解決閒置教室等問題，減少公部門閒置校園管理等問題，一舉數得，他將全力爭取國教向下延伸等相關概念。

