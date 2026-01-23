土城育全幼兒園把2歲童當沙包踢！4天施暴50次 集團黑歷史連環爆

土城育全幼兒園驚爆幼保員長期虐童離譜事件。翻攝靖娟文教基金會粉專

新北市幼兒園不當對待事件連環爆！繼鶯歌某私立幼兒園遭指控不當管教後，民進黨立委林月琴與靖娟基金會22日再度召開記者會，揭露土城「育全幼兒園」完全沒有教保資格的曾姓老師，竟然在該園違法帶班長達20年，且在短短4天內對幼童施加推、拉、扯、踢、踹等暴力行為高達50多次，受害幼童至少達5人。

把幼童當沙包！家長控訴孩子創傷嚴重

受害家長蔡小姐在記者會上泣訴，孩子入學幼幼班後，因恐懼開門聲、甚至出現摳手流血與咬手指等異常反應，才發現遭到曾姓老師施暴。家長更指控，園方在事發後不僅毫無誠信，聲稱解雇曾師卻讓其繼續帶班，甚至擅闖家長住處要求簽署撤案書。另一位家長則反映，孩子被老師公開羞辱，要求全班對其「回家告狀」的行為講壞話，甚至被罰站吃飯、不准睡午覺，對2、3歲的孩子身心造成極大創傷。

監管制度性失靈：違法集團年年受罰照樣開園

林月琴指出，這並非單一偶發事件，而是「育全教育集團」的系統性問題。該集團旗下的幼兒園在2020年至2025年間，幾乎年年因聘用無資格人員、照顧失當等違規樣態受罰，卻仍能持續招生並領取準公共化補助。林月琴抨擊，新北市教育局對此案僅裁罰3萬元，且調查過程僅提供剪輯過的監視器畫面與摘要報告，質疑政府避重就輕、放任不適任人員流竄。

靖娟基金會執行長許雅荏批評，教育局在「調查去脈絡化」與「人員資格查核」上全面失守。記者會最後提出四大訴求：要求重新檢視此案並加重處分、全面清查育全集團並暫停其新設園與收托資格、將不適任人員確實登錄系統，並提供受害家長「完整版」監視器畫面以釐清真相。

立委林月琴揭發土城育全幼兒園虐童事件。翻攝靖娟文教基金會



21歲女兒「被囚禁3年」活活餓死！虎媽敲門沒回應卻不救「放任3天才清屍」