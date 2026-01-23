土城育全幼兒園4天拉拽踹幼童50次 市府怒開罰13.2萬「一週內掀底旗下10機構」

新北土城育全幼兒園驚傳施暴學童，新北市教育局出面回應。翻攝自靖娟文教基金會

新北市土城區「育全幼兒園」一名不具教保資格的曾姓教師被爆違法帶班20年，還在短短4天對幼童施暴高達50多次，受害幼童至少達5次，案件曝光引發譁然。對此，新北市教育局已對幼兒園負責人及曾姓教師分別祭出7萬2000元和6萬元裁處，並將相關人員列管公告；另針對2026年1月新通報案件，已即刻派員稽查並啟動調查程序，一週內清查該集團旗下10間教保機構，確保幼童安全，教育局並重申，對不當對待幼生行為絕對採取零容忍態度。

教育局指出，2025年7月29日晚間接獲民眾陳情後，隨即啟動調查機制，並調取完整監視器畫面，經擴大檢視相關事證、訪談園方人員及比對影像後，確認曾姓職員涉及不當對待幼生情事，教育局第一時間即責令園方將其停職，避免再接觸幼生，以確保幼兒安全。

本案於2025年9月完成調查，並提送新北市教保服務機構不適任人員認定委員會審議，認定不當管教行為成立，依法分項裁處。

教育局表示，園所負責人因違法進用未具教保資格人員，且有管理疏失，裁罰7萬2,000元；曾姓職員則因未具教保資格從事教保服務，並對幼生不當對待，裁罰6萬元，並公告姓名列管。另查該名職員已於114年8月30日離職，目前未於新北市教保服務機構任職。

教育局進一步指出，該名曾姓職員任職期間約4年，卻未具教保服務人員資格，亦未曾於本市其他幼兒園核備任用，自113學年度起甚至協助照護2名特殊生，已構成違法帶班行為，相關違規事實已一併依法裁處，並要求園方全面檢討人力配置及資格查核機制。

此外，針對2026年1月再度接獲民眾反映，同一園所疑似再發生教保服務人員不當對待幼生情事，教育局於2026年1月20日接獲通報後，已於隔日派員實地稽查，並依法正式啟動調查程序，將於一週內全面稽查新北市「育全集團」體系旗下10 家教保機構。

教育局強調，任何危害幼生身心安全的不當管教或不當對待行為，皆屬重大違規，教育局採取零容忍立場，若新案經查證屬實，將依《幼兒教育及照顧法》對行為人及園所從嚴裁處，絕不寬貸。由於該園所過去曾有不當對待幼生案件經查證成立，已列為加強督導對象，未來也將視調查結果，研議加重裁處或採取進一步行政處分。

教育局也說明，依規定幼兒園監視器畫面須保存14日以上，家長若對幼生在園情形有疑慮並申請調閱，將依規範協助辦理；考量影像可能涉及其他幼生個資，原則僅提供與申請個案相關畫面，以兼顧家長知情權及幼兒隱私。

教育局最後重申，將持續加強不定期稽查、訪視督導及教保人員資格查核，並透過正向管教、情緒管理及班級經營等專業研習，提升教保人員專業能力，全力守護幼生安全與家長信任。



