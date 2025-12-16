土城警全民防詐繪畫比賽 深入校園學子展創意

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市土城警分局為貫徹防詐、識詐施政重點，與少年警察隊特別於校園推動「校園識詐海報創作比賽」，日前舉行頒獎典禮，表揚獲獎同學，並邀請得獎學生、家長及踴躍蒞臨，共同見證學子們以創意守護荷包的精彩成果。

《圖說》土城分局長陳建龍與獲獎同學合影一。〈土城分局提供〉

分局長陳建龍指出，詐騙手法層出不窮，假投資、假交友、網路購物等陷阱時有所聞，唯有從教育做起，讓防詐觀念向下扎根，才能有效防範。透過這場繪畫比賽，不僅展現學子們的藝術創意，更將防詐意識融入日常生活。

《圖說》土城分局長陳建龍與獲獎同學合影二。〈土城分局提供〉

他指出，校園識詐海報創作比賽旨在，鼓勵在地國中生以畫筆描繪防詐新思維，讓創意與教育結合，透過作品傳達「識詐、防詐、反詐」的重要觀念。

《圖說》土城分局長陳建龍與獲獎同學合影三。〈土城分局提供〉

陳建龍強調，切勿讓詐騙集團牽著鼻子走，「冷靜、查證、不匯款」是守護財產的不二法門。遇有疑似詐騙情況，務必撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，一起攜手守護幸福家園。