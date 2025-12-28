土城警啟動智能交通治理 重大事故驟降七成

社會中心／林奇樺報導

為打造更智慧、安全的交通環境，土城警分局自今（114）年起全面導入「智能交通治理」模式，透過大數據分析、AI影像辨識與即時監控技術，瞬時掌握違規熱點與高風險時段，讓危險在還沒發生前就被精準攔截，並以「改善工程、精準執法、分眾宣導」三大策略同步升級交通管理。最新統計顯示，今年土城區交通事故較去年同期下降約 4%，其中 A1 類重大事故更大幅減少七成，交通安全成效明顯提升。

土城警分局自今（114）年起全面導入「智能交通治理」模式，重大事故驟降七成。（圖／翻攝畫面）

土城警分局透過大數據運算分析主要幹道車流，全天侯監控交通脈動，一旦偵測到道路服務水準異常時，便能即時啟動警力調度機制，投入適宜警力強化疏導與預防措施，同時整合易違規車輛資料，建構「即時示警 × AI巡防」系統，結合影像辨識技術鎖定違規熱區與高風險車輛，以更快速、更精準的方式提升執法效率。

在交通工程面，警方針對易肇事與不友善的交通設施展開全面檢測，並與道路主管機關合作實地會勘、擬定改善方案，今年主動發掘並改善 16 處交通設施，較去年增加 8 處、成長達100%，此舉不僅提升道路安全，也優化市區路網動線，從源頭降低事故發生風險。

宣導方面，土城警分局以更貼近民眾、分齡分眾的方式推動交通安全教育，透過社群平台、媒體曝光與實體活動，持續傳遞「車輛路口慢看停、行人停看聽」與「拒絕超速、酒駕、無照駕駛」等關鍵觀念，統計今年各式宣導活動已達 80 場，較去年增加60%。

土城警分局透過大數據運算分析主要幹道車流，一旦偵測到道路服務水準異常時，便能即時啟動警力調度機制。（圖／翻攝畫面）

統計今年迄今，土城警分局針對易肇事違規（超速、酒【毒】駕、危險駕駛、未停讓行人、闖紅燈等）共取締 2萬841件，交通事故計發生5,281件交通事故，較去年減少205件，降幅達4%，其中A1 類重大事故則較去年減少 7 件，降幅達七成，顯示警方各項交通安全措施已產生實質成效。

分局長陳建龍表示，未來將持續擴大運用大數據與 AI科技，打造「人、車、路」三位一體的智慧交通防護網，強力取締重大違規行為，同時深入檢視交通工程設計、改善潛在風險點，並透過社群互動、校園宣講等方式深化交通安全理念，持續推動更智慧、更安全的用路環境。

