土城警官督勤3分鐘申報4小時 A加班費29K卻辯「只是摸魚」...下場曝

前新北市土城警分局徐姓巡官，不實申報督勤時數詐領加班費，遭懲戒法院判決降級改敘。翻攝Google Maps

現任職台北市警局萬華分局的徐姓巡官，2024年1月至8月任職新北市土城警分局巡官期間，因督勤時間多次不滿1小時，甚至僅有3分鐘，卻申報4小時加班費，涉嫌詐領領加班費2萬9000餘元，去年遭新北地院判決有期徒刑1年2月，緩刑4年，徐員去年5月調任台北萬華警分局，北市府依法移送懲戒法院，判決徐員降一級改敘。

據了解，徐員在2024年1月8日至8月26日於新北市土城警分局民防組擔任巡官一職，但他卻在執行「分層勤務督導」時，申報不實督勤時數，依規定，超勤時數未滿1小時不計，而徐員卻被發現多次督勤時數不滿1小時，仍申報4小時加班費，甚至多次督勤時間都僅有3到數分鐘不等，合計詐領超勤加班費2萬9966元。

徐員行為被發現後，土城分局將他移送法辦，他則在去年5月調任北市萬華分局，此案經新北地檢署偵結起訴後，徐員於地院準備程序及審理階段均坦承不諱，詐領的加班費也全數繳回分局，因此新北地院一審判處他有期徒刑1年2月，緩刑4年，向公庫支付10萬元。

徐員遭判刑後，台北市府認為其違失行為，損害土城分局對於所屬警員人事差勤管理及加班費核發之正確性，嚴重損及警察機關信譽及形象，依法應予以懲戒，因此移送懲戒法院審理。

不過在懲戒法院審理期間，徐員對其犯行辯稱，自己有加班的事實，只是沒有確實執行，他的行為頂多屬於「上班摸魚」，但合議庭認為他的說法顯與事實不符，不足採信，認其行為違反《公務員服務法》應誠信清廉、謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽行為規定，屬《公務員懲戒法》明定之違失行為，因此判決徐員降一級改敘，可上訴。



