土城警所長遭毒駕撞死 辯方稱「搜索不合法」劉父氣憤離席

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫2024年9月遭陳嘉瑩毒駕拖行慘死，新北地院6日起連續4天審理，今（10）日陳女辯護律師在庭上質疑劉員搜索不合法，旁聽的劉父當場氣憤離席。

回顧此案，時任土城分局清水派出所所長劉宗鑫與 同仁2024年9月30日深夜，在轄內發現嫌犯陳嘉瑩車輛違停上前攔查，發現她疑似持有違禁品，未料陳女拒檢開車加速逃逸，劉宗鑫因此遭車輛拖行後撞擊施工護欄重傷送醫不治英勇殉職。

陳女犯案後開車逃逸躲藏，案發後2小時即遭警方拘提逮捕到案，經採集尿液送驗，陳女共驗出吸食「喪屍煙彈」及安非他命等3種毒品，訊後檢方依殺人罪、加重妨害公務、不能安全駕駛及妨害公眾往來等罪起訴陳女羈押至今，案件移審後新北地院6日至11日連4天由國民法官參與審理。

今（10）日全案第三天開庭審理，上午法官勘驗檢警調查筆錄，陳女在筆錄內供稱，在劉宗鑫等人盤查時自己配合調查，但對方仍堅持要查看隨身物品，因此感覺「所長在刁難找她麻煩」，也擔心持續下去會被查獲毒品，所以才會開車拖行劉宗鑫逃逸，而陳女辯護律師在庭上指稱劉員當時的搜索行為不合法，到庭旁聽的劉父聽不下去當場氣憤離席。

