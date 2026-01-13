土城警銀聯手 114年度攔阻逾億詐騙成功守住民眾血汗錢

土城警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

隨著詐騙手法不斷推陳出新，許多民眾稍一不慎便淪為受害者。為強化防詐體系，新北市警察局土城分局主動出擊，積極推動「種子教官」計畫，深入轄內各大金融機構，攜手銀行行員共同推動反詐教育，建構第一線「阻詐鐵防線」。

土城警分局指出，統計顯示，自去（114）年1月至12月，土城警分局與轄內多家金融機構合作，共計成功攔阻182起詐騙案件，避免民眾損失高達新臺幣1億2,814萬8,676元財產，成效顯著。

土城警分局提到，其中表現最為卓越者為國泰世華土城分行，共攔阻62件詐騙案件，成功守住民眾財產4,695萬6,810元，榮登「防詐績優單位」首位；中國信託土城分行則以47件、2,872萬3,650元居次，成效斐然；而在攔阻方面表現優異的還有中國信託金城分行（9件，649萬元）以及凱基銀行土城分行（5件，624萬8,000元），其他如元大金城、臺企土城、兆豐土城、平和郵局、土城郵局、上海土城、星展土城、國泰學府、國泰人壽海山、富邦土城、彰化土城、聯邦土城、土城農會等單位，也有卓越的阻詐表現，共同為守護民眾財產築起堅實防線。

土城警分局表示，土城警方為先期整備115年度加強重要節日安全維護工作「治安平穩」項目-金融機構安全維護工作案，以求農曆春節前治安平穩，對轄內24小時營業設有自動櫃員機(ATM)之四大超商(7-11、OK、全家、萊爾富)，亦列為檢測對象，以提高商家遭強盜、搶奪、竊盜等危機意識，防患於未然。特要求自即日起至2月6日止，針對轄內「金融機構」、「金銀珠寶業」、「當舖業」、「加油站」、「超商」(以上場所稱金融商家)等營業場所，舉辦金融機構(商家)安全維護座談會，就防盜、防搶、防竊、預防犯罪宣導及補鈔、護鈔服務等議題雙向溝通，以提升金融商家安全維護觀念。而為感謝行員的付出，土城警分局長陳建龍特別頒贈「土城警察熊」致敬，肯定他們在第一線識破詐騙、守護民眾財產的辛勞，並鼓勵更多行員成為「防詐尖兵」，共同築起反詐防線。

土城警分局提醒，遇到可疑投資、陌生來電或簡訊要求匯款時，牢記「不貪心、不匯款、不輕信」。如有疑慮，請撥打165反詐騙專線。防詐，從你我做起！