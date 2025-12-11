土城警陪銀髮共餐 健康量測配防詐宣導更貼心

十日永豐市民活動中心舉辦「銀髮共餐暨健康促進活動」，土城警方也到場進行防詐宣導。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市土城區永豐里於昨（10）日在永豐市民活動中心舉辦「銀髮共餐暨健康促進活動」，此次活動由土城警分局、里辦公處、土城醫院及衛生所共同合作，透過健康檢測、營養宣導與防詐教學，陪伴長者度過充實又溫馨的上午，為社區打造更安全的生活環境。

活動自上午9時開始，志工團隊提前備餐暖場，土城醫院醫護人員同步為長者進行血糖、血壓、體重、腰圍等基礎量測，協助民眾掌握自身健康狀況。衛生所亦於11時20分帶來營養與視力保健宣導，提醒銀髮族「吃對營養、健康不漏拍」。

緊接登場的重點項目─「土城警分局防詐宣導」成為活動焦點之一。警察大頭娃娃人偶親自到場與長者互動，引發現場陣陣笑聲，也成功以生動方式讓長者記住「提高警覺、不點陌生連結、不聽不明指示、不匯不明款項」等防詐重點。警方提醒，假投資、假親友、假網購等詐術層出不窮，只要保持冷靜、主動查證，就能降低受害風險；如遇可疑狀況，務必撥打165反詐騙專線查詢。

土城警分局表示，希望藉由「共餐+健康照護+防詐宣導」的三合一服務，讓銀髮族在地生活更健康、更安全，土城警分局也持續與全民攜手守護生活與財產，讓社區更安心、更有愛。