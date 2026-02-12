土城警「空中部隊」首度出動！無人機廣播疏導年貨車潮 攜手宮廟借地停車超暖心

土城警分局提供

土城警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，傳統市場湧現大量採買年貨的人車潮，往往造成周邊道路水洩不通。為徹底解決年節交通痛點，土城警分局今（115）年祭出科技新法寶，首度試辦「無人機輔助交通執法」，並結合在地信仰中心「五穀先帝廟」開放廣場供民眾停車，透過「空中廣播、地面引導」的陸空聯合作業，力求讓民眾買得開心、行得順暢。

土城警分局指出，轄內的「和平市場」每逢春節期間，採買人潮絡繹不絕，因周邊道路狹窄，違規停車常導致交通打結。據統計，和平市場每月平均檢舉違規停車案件高達130件，需動用警力約260人次前往處理，不僅耗費大量執法資源，員警在車陣中穿梭更易生危險。 為有效減輕警力負擔並提升疏導效率，分局今年特別規劃創新作為，運用配備高分貝喊話器的警用無人機進行空中巡邏。

土城警分局提到，「前方的機車駕駛請注意，您已違規併排，請立即駛離！」透過無人機的高空視角，警方能即時發現交通瓶頸點與違規車輛，並直接利用空中廣播進行勸導驅離。這項措施不僅能克服視線死角，更希望透過「只動口、不開單」的柔性勸導方式，在確保安全無虞的前提下，快速恢復道路順暢，大幅減少民眾荷包失血與基層員警奔波之苦。

而除了高科技執法，土城警方也貼心考量到民眾「找不到車位」的實際困難。主動協調和平市場旁的「五穀先帝廟」，獲廟方大力支持，同意於春節重點期間，無償開放廟前廣場及周邊空地供民眾臨時停車。當無人機發現車流回堵時，將配合地面員警引導，指引採買民眾將愛車停放至廟埕廣場，解決一位難求的困擾。

土城警分局長沈明義表示，春節期間警方的核心目標是「交通順暢」與「民眾安心」。本次試辦無人機勤務暨商借停車空間，即是貫徹「疏導重於舉發」的理念，並期望透過科技輔助，有效降低每月數百人次的警力耗損，讓警力能更集中於治安維護與為民服務。 呼籲市民朋友前往市場採買時，請配合警方及義交指揮，善用臨時停車空間，切勿違規併排，共同維護順暢平安的春節交通環境。