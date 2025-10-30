土城變態阿伯當街偷女性內衣 3小時落網畫面曝光

顏嫌遭警方帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市土城有內衣大盜！一名顏姓男子昨天（29日）下午，見民眾在學府路一段1巷空地曬衣服，竟悠哉地挑選了一番後，再將女性內衣竊走，轄區土城警方發現網路貼文後，隨即展開偵辦，迅速鎖定顏姓男子涉有重嫌，3小時內，便於昨天傍晚尋獲顏嫌將他帶回偵訊，而顏嫌宣稱「撿到的」，詢後也被依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，61歲顏姓男子昨天（29日）中午12時許，見民眾在學府路一段1巷空地曬衣服，竟鬼鬼祟祟地跑到空地，東摸西摸挑選了一番，甚至還不時轉頭查看是否有人經過，最終竊走一件女性內衣後，若無其事地離開，但整個過程都被民眾錄下PO到社群平台threads上，掀起討論。

而轄區土城警方昨天下午2時許，網路巡邏發現貼文後，主動展開偵辦，迅速掌握涉嫌人為顏姓男子，擴大調閱監視器追查，僅花費3小時，就在傍晚5時許在青雲路上尋獲顏嫌，將他帶回偵訊，而他否認偷竊，辯稱「撿到的」，詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。

