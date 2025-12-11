土城農會志工服務逾3千小時 陳岫韵獲獎

新北市土城區農會志工陳岫韵（左）服務時數逾三千小時，獲全國銅牌獎。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府十一日舉辨「新北市農業志工表揚及感恩大會」，全市廿五支農業志工隊、近五百名志工夥伴參與，農業局長諶錫輝代表市府致贈感謝狀及獎座。

農業局表示，今年農業志工表揚，來自土城區農會的彭敏華及市府漁業處的周金枝、朱美華，服務年資皆超過四年、時數突破一千二百小時，榮獲一一四年度新北市志願服務獎勵銀心獎；另有六名績優志工獲頒銅心獎。

新北市府農業局昨日表揚一一四年農業志工隊，感謝志工們以熱情與專業支持新北農業政策推動。 （記者吳瀛洲攝）

農業局表示，土城區農會志工隊長陳岫韵，退休前於印刷業工作，在忙碌職涯告一段落後，選擇以志願服務開啟人生新篇章，自五十三歲開始參與生態解說等服務，從蟲鳴鳥叫聲裡找回生活步調；後續接任志工隊長與督導，累計服務時數超過三千小時。他還陪伴長者手作ＤＩＹ、參與食農教育訓練課程或在農產品推廣活動中面對熱情民眾，其深度投入服務獲得全國銅牌獎。

「新北市農業志工表揚及感恩大會」有全市廿五支農業志工隊、近五百名志工夥伴熱情參與及交流。 （記者吳瀛洲攝）

農業局長諶錫輝表示，新北市農業志工隊人數已突破千人，服務橫跨生態保育、動物照護、漁港導覽、樹木保護、農產品推廣、農事家政協助及綠色照護等項目；使市民能以更友善的方式貼近農業與生態環境。