土城連鎖幼兒園虐童4天踢踹50次 涉案教保員竟無照任職20年

土城連鎖幼兒園暴虐童，無照教保員4天踢踹幼童50次。（翻攝畫面）

新北市土城某連鎖幼兒園爆出不當對待幼童事件，教保員短短4天內出現高達50次踢踹、拉扯等暴力行為，民進黨立委林月琴今（22日）與受害家長共同召開記者會指出，該幼兒園所屬集團在新北、桃園共有18間園所，自2020年起連年因違法聘用無資格教保員、不當對待幼童遭裁罰，其中涉案教保人員更是「無照任職長達20年」，痛批主管機關監管失靈。

林月琴、新北市議員戴瑋姍辦公室與靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今日陪同2名受害家長召開「新北監管失靈！幼兒園集團年年違法照樣開園」記者會。

廣告 廣告

林月琴指出，涉案幼兒園所屬集團在新北、桃園共設有18間幼兒園，自2020年起幾乎年年因違法進用無資格教保人員及不當對待幼童而遭裁罰，但主管機關卻始終以「單一個案」處理，未進行跨園所、跨縣市的風險列管，導致問題一再重演。

針對土城幼兒園一案，林月琴質疑，新北市教育局未落實稽查，讓一名涉嫌動手，且未具教保資格的教保員，竟能違法帶班長達20年，最終僅裁罰3萬元，毫無嚇阻效果。

林月琴與家長團體共同提出4項訴求，要求新北市教育局重新檢視本案、對情節重大者依法加重處分；全面清查該集團旗下所有園所，並暫停新設園所及收托；確實落實不適任人員登錄制度，防止流竄任職，最後針對該案，提供受害家長完整監視器畫面與完整調查報告，她強調，監管不能再失靈，孩子更不能再承受代價。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

懷疑女兒遭霸凌 父推傷幼兒園男童遭判拘30日