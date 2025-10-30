土城都計案即日公展 最快115年啟動區段徵收
土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，已於114年5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起辦理再公開展覽30天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於115年啟動區段徵收作業。城鄉局長黃國峰說，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約14.67公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。
城鄉局表示，本次開發將大幅提升在地生活品質，取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，另外預計提供600戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民就學、生活與休閒需求，完成後將能縫合周邊都市環境機能。
考量到未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路路寬拓寬至20公尺，以提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。此外，規劃中也特別著重人行安全，將完善學校周邊人行系統，規劃安全便利的通學廊道；西側通往捷運土城站的步行空間，指定留設7公尺以上的開放空間與南側的司法園區接壤，確保市民能安全、舒適地往返捷運站。
土城暫緩發展區即日起辦理再公開展覽30天，114年11月13日於土城區公所行政大樓禮堂（7樓）舉辦說明會，各界公民或團體可於公展期間提出相關建議。若有陳情意見，後續將依程序經兩級都市計畫委員會審議通過後辦理區段徵收。倘若公展期間順利，無人提出陳情，最快可於115年啟動區段徵收作業。詳細資料可至新北市政府城鄉發展局網頁（https://www.planning.ntpc.gov.tw/），點選「最新消息」之「都市計畫公告」項目查詢。
