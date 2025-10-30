土城都計案即起公展 最快115年啟動區段徵收

《圖說》土城暫緩發展區區段徵收案東側現況大多為工廠及停車場。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，即日起辦理再公開展覽30天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於115年啟動區段徵收作業，詳情可至新城鄉局網頁https://www.planning.ntpc.gov.tw，點選「最新消息」之「都市計畫公告」項目查詢。

城鄉局長黃國峰表示，該案已於114年5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約14.67公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。

《圖說》土城暫緩發展區區段徵收案西側現況大多為駕訓班及車行。〈城鄉局提供〉

他指出，此次開發將大幅提升在地生活品質，取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，另外預計提供600戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民就學、生活與休閒需求，完成後將能縫合周邊都市環境機能。

黃國峰說，考量到未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路路寬拓寬至20公尺，以提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。

《圖說》土城暫緩發展區區段徵收案都計圖。〈城鄉局提供〉

此外，規劃中也特別著重人行安全，將完善學校周邊人行系統，規劃安全便利的通學廊道；西側通往捷運土城站的步行空間，指定留設7公尺以上的開放空間與南側的司法園區接壤，確保市民能安全、舒適地往返捷運站。

土城暫緩發展區於即日起辦理再公開展覽30天，將於11月13日於土城區公所行政大樓禮堂（7樓）舉辦說明會，各界公民或團體可於公展期間提出相關建議。若有陳情意見，後續將依程序經兩級都市計畫委員會審議通過後辦理區段徵收。