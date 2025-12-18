土城醫院聖誕送健康「兒篩大作戰」 助家長把握0~6歲發展黃金期
新北市立土城醫院今（18）日舉辦「聖誕送健康～兒篩大作戰」活動，結合兒童發展篩檢、衛教宣導與公益市集，透過寓教於樂的方式，協助家長深入認識0至6歲兒童發展的重要性，提醒把握不可逆的早期療育黃金期。活動現場氣氛熱鬧溫馨，深受孩子喜愛的MOMO家族成員大樹哥哥、水晶姊姊與MOMO帶領親子進行活力十足的帶動跳，吸引不少家庭熱情參與；MOMO家族也驚喜現身兒科門診區，為候診孩童加油打氣，緩解就醫時的緊張情緒。
現場同步設置公益聖誕市集，邀請勵馨基金會「甜心工坊」、伊甸基金會「樹林彭福小作所（木製文創小物）」，以及「新北市喜憨兒板橋烘焙屋」共襄盛舉，讓民眾在關注孩子健康的同時，也能以實際行動支持弱勢團體。
土城醫院兒科主治醫師莫澤儀指出，根據衛福部統計，約每10名幼童就有1人可能出現不同程度的發展遲緩，若未能在學齡前及早發現並介入，恐影響未來學習、社交互動及生活自理能力。臨床上常見家長因認為「孩子只是比較慢」、「長大就會好」而延誤就醫時機，但0至6歲是語言、動作及社交能力快速發展的關鍵階段，若出現兩歲仍不太會說話、三歲互動意願明顯低落，或動作發展落後同齡孩子等情況，建議及早接受專業評估，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助於改善幼童發展狀況，對後續學習與生活適應影響深遠。
莫澤儀也提醒冬季為腸病毒及呼吸道感染高峰期，幼童免疫系統尚未成熟，日常防護尤為重要，預防疾病最簡單卻最有效的方法就是勤洗手，活動中由感染管制護理師示範正確洗手五步驟，並透過互動遊戲方式，引導孩子在玩樂中建立良好衛生習慣。土城醫院表示，守護兒童健康不僅止於診間治療，更希望走入社區，陪伴家長一起為孩子的成長把關。
