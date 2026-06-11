土城醫院視障按摩小棧開幕 打造友善共融醫療環境

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新北市政府勞工局攜手社團法人新北市視障協會、新北市立土城醫院共同促成的「土城醫院視障按摩小棧」，今（11）日正式揭幕。此次將專業視障按摩服務導入醫療院所場域，提供就醫民眾、陪病家屬及醫護同仁更便利、安心的紓壓服務，同時也為視障按摩師拓展穩定且友善的就業機會。

今日出席貴賓包括新北市政府勞工局陳瑞嘉局長、新北市立土城醫院賴旗俊院長、社團法人新北市視障協會陳嗣民理事長、新北視障按摩年度代言人香蕉哥哥及各界貴賓，共同見證土城醫院視障按摩小棧正式啟用，為視障就業支持與友善醫療服務開啟新的合作篇章。

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新北市立土城醫院賴旗俊院長表示，醫院除了致力提供專業且完善的醫療照護服務，也持續關注病人、陪病家屬及醫護同仁的身心健康需求。此次與新北市政府勞工局及新北市視障協會合作設置「視障按摩小棧」，不僅希望將專業按摩服務導入醫療場域，讓民眾在就醫、候診、陪病或工作之餘，能即時獲得舒緩與放鬆。

另更希望透過實際提供友善服務空間，支持視障按摩團體穩定就業，落實醫療共融與社會關懷精神。院方也期盼藉由此次跨域合作，打造兼具健康照護、人文溫度與友善共融的醫療環境，讓醫院成為關懷弱勢與支持多元平權的重要平台。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉指出，視障按摩是視障朋友重要的就業管道之一，勞工局長期推動視障按摩服務與就業支持，積極媒合適合場域設置按摩據點，協助視障按摩師在安全、穩定的環境中發揮專長。

陳瑞嘉感謝土城醫院提供優質服務空間，並由新北市視障協會協助營運管理，展現公部門、社福團體與醫療院所跨域合作的成果。未來勞工局也將持續拓展多元服務據點，讓視障按摩服務更貼近市民日常生活，創造更多友善就業機會。

開幕活動特別邀請新北視障按摩年度代言人「香蕉哥哥」到場，以活潑親切的帶動跳為活動揭開序幕，並邀請與會長官一同參與簡單的舞蹈，帶領現場貴賓及民眾一起放鬆身體，呼應視障按摩「舒緩疲勞、放鬆身心」的服務精神。透過輕鬆有趣的方式，將支持視障就業與重視身心健康的理念傳遞給更多市民朋友。

活動中也安排貴賓親自體驗視障按摩服務，感受按摩師專業、細膩的手技。師傅透過純熟的按壓與推揉技巧，協助舒緩肩頸與身體疲勞，也讓現場來賓進一步了解，視障按摩不只是放鬆身心的服務，更是支持視障朋友自立就業的重要行動。

勞工局表示，土城醫院視障按摩小棧開幕後，將服務更多院內外民眾，提供便利、安心的紓壓服務。為慶祝小棧開幕，即日起至6月25日止，至土城醫院視障按摩小棧體驗按摩服務，即可享有折扣100元優惠，名額有限，歡迎市民朋友踴躍前往體驗，以實際行動支持視障朋友穩定就業，共同打造友善共融的城市願景。

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