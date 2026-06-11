土城醫院視障按摩小棧開幕 6/25前按摩享百元優惠

由新北市勞工局攜手新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)、社團法人新北市視障協會，共同促成的「土城醫院視障按摩小棧」，今(11)正式揭幕。新北市勞工局提供

（另開新視窗）

記者蔡琇惠／新北報導

由新北市勞工局攜手新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)、社團法人新北市視障協會，共同促成的「土城醫院視障按摩小棧」，今(11)日正式揭幕。現場冠蓋雲集，土城醫院院長率領醫療團隊主管出席，市議員洪佳君、江怡臻、卓冠廷都親自到場祝賀，擔任年度代言人的知名兒童節目主持人香蕉哥哥，更是現帶領滿場來賓舞動經典的〈卡加布列島〉，為小棧送上最溫暖的祝福。

活動由土城醫院志工「乎你紅排舞團」帶來《心花開》舞蹈揭開序幕，本身就是眼科專業的土城醫院賴旗俊院長接著致詞表示，社會大眾平時較不易察覺視障者在生活上的需求，日常設施仍有許多進步空間，不過即使視力受限，視障朋友仍可透過自身專業能力貢獻社會，賴院長誠摯邀請就醫民眾及陪同家屬，可以利用候診空檔前往小棧體驗按摩服務，放鬆身心，同時支持視障朋友穩定就業，協助其自立生活。未來院方也可以邀請小棧到護理站，為辛苦的醫護同仁

廣告 廣告

新北市視障協會常務理事陳怡萍提到，協會服務至今已經23年，視障按摩對視障者而言，是用以安身立命的重要專業；日後希望可以建立穩定的就業平台，幫助更多有需要協助的視障者，獲得穩定收入與生活保障。

勞工局長陳瑞嘉表示，非常感謝土城醫院提供場地支持，尤其賴院長本身為眼科醫師，更能理解視障朋友在生活及就業上所面臨的困難。同時也感謝視障協會投入小棧經營，據點經營不易，相關盈虧需自行處理，過程相當辛苦。他指出，勞工局長期推動視障者多元就業，除按摩服務外，也開發客服、街頭藝人等工作型態，協助穩定就業；每位視障按摩師都受過1,600小時專業訓練，具有優質的服務品質。他最後也祝福小棧能夠生意興隆、業績長紅。

香蕉哥哥到場後，掀起了一波包括護理師及看病民眾在內的粉絲尖叫。新北市勞工局提供

（另開新視窗）

值得一提的是，香蕉哥哥到場後，掀起了一波包括護理師及看病民眾在內的粉絲尖叫，他也用「大家都有小時候」這句話，鼓勵在台上的院長、內外科部長、局長一起跳〈卡加布列島〉，台下粉絲更是一邊用手機錄影一邊手舞足蹈，氣氛超嗨。隨後嘉賓一起享受肩頸按摩，賴院長打趣說「獲得充電，可以再開20台刀」，香蕉哥哥則不忘拿起手板，宣傳視障按摩消費滿500元，即可享有抽獎，最大獎是iPhone 17 pro，「獎品很讚，連我自己都很想要」，鼓勵大家用消費支持視障按摩。

嘉賓一起享受肩頸按摩。新北市勞工局提供

（另開新視窗）

今日出席貴賓有土城醫院內科部長林樹福、外科部長張英薰、護理部副部主任沈永釗、管理部主任陳曉恩、經管組高專林育宏、土城區公所主秘許明富、市議員洪佳君、江怡臻、卓冠廷等，都親自到場共襄盛舉，另外市議員黃永昌、呂家愷、林金結、廖宜琨、立委吳琪銘則是派代表送上祝福。勞工局指出，為慶祝土城醫院視障按摩小棧正式營運，即日起至6月25日止推出開幕優惠，民眾前往體驗按摩服務即可享有100元折扣，名額有限，歡迎市民朋友踴躍前往體驗，以實際行動支持視障朋友穩定就業，打造友善共融的職場環境。