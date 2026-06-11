土城醫院視障按摩小棧開幕 6/25前體驗享百元優惠

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《圖說》由新北市勞工局攜手新北市立土城醫院、社團法人新北市視障協會，共同促成的「土城醫院視障按摩小棧」今日揭幕，左六勞工局長陳瑞嘉、右六土城醫院賴旗俊院長。〈勞工局、土城醫院提供〉

【記者葉柏成／新北報導】由新北市政府勞工局攜手新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）及社團法人新北市視障協會共同推動的「土城醫院視障按摩小棧」，今（11）日揭幕啟用，將專業視障按摩服務導入醫療場域，提供民眾就醫、候診及陪病空檔舒壓選擇，同時協助視障按摩師建立穩定就業平台。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，視障按摩為視障者重要就業途徑之一，感謝土城醫院提供優質場域，並由新北市視障協會負責營運管理，展現公部門、醫療體系與社福團體跨域合作成果，未來將持續拓展多元就業據點，協助更多視障朋友穩定就業。新北市視障協會則指出，視障按摩不僅是專業技術，更是視障者自立生活的重要支撐，期待透過穩定據點提升服務能見度。

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《圖說》土城醫院視障按摩小棧開幕活動貴賓合照。〈勞工局、土城醫院提供〉

土城醫院賴旗俊院長指出，醫院除提供專業醫療照護外，也重視病人、家屬及醫護人員身心壓力調適，此次設置按摩小棧，期盼在醫療場域中導入更完整的身心放鬆服務，同時落實社會關懷與共融理念。

《圖說》民眾與年度代言人香蕉哥哥合影。〈勞工局、土城醫院提供〉

開幕典禮現場貴賓雲集，由土城醫院志工帶來舞蹈演出揭開序幕，現場氣氛熱烈。活動中，年度代言人「香蕉哥哥」帶領與會貴賓及民眾一同跳〈卡加布列島〉，掀起全場高潮，現場護理人員與候診民眾熱情參與，氣氛歡樂。隨後貴賓亦親身體驗視障按摩服務，感受專業按摩技法，紓解肩頸疲勞。

《圖說》土城醫院賴旗俊院長體驗視障按摩。〈勞工局、土城醫院提供〉

為慶祝小棧開幕，即日起至6月25日止推出優惠活動，民眾於現場體驗按摩服務即可享有100元折扣，透過實際消費支持視障按摩就業，打造醫療場域友善共融環境。