土城醫院辦兒篩大作戰 寓教於樂守護幼兒成長

（記者陳志仁／新北報導）新北市立土城醫院今（18）日舉辦「聖誕送健康～兒篩大作戰」活動，結合兒童發展篩檢、健康衛教與公益市集，以寓教於樂的方式，協助家長深入了解0至6歲兒童發展的重要性，提醒把握不可逆的早期療育黃金期，及早為孩子的成長把關。

圖／土城醫院兒科主治醫師莫澤儀表示，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助於改善幼童發展狀況。（土城醫院提供）

活動現場氣氛溫馨熱鬧，深受孩子喜愛的MOMO家族成員大樹哥哥、水晶姊姊與MOMO帶領親子進行活力十足的帶動跳，吸引眾多家庭參與互動；MOMO家族也驚喜現身兒科門診區，為候診孩童加油打氣，協助緩解就醫時的緊張與不安，讓醫院空間充滿節慶氛圍。

現場同步設置公益聖誕市集，邀請勵馨基金會「甜心工坊」、伊甸基金會「樹林彭福小作所」及「新北市喜憨兒板橋烘焙屋」共同參與，販售手作點心與文創商品；讓民眾在關心孩子健康之餘，也能以實際行動支持弱勢團體，傳遞更多社會溫暖。

土城醫院兒科主治醫師莫澤儀表示，依據衛福部統計，約每10名幼童就有1人可能出現不同程度的發展遲緩，若未能在學齡前及早發現並介入，恐影響日後的學習能力、社交互動及生活自理；臨床上常見家長因認為「孩子只是比較慢」、「長大就會好」而延誤就醫時機。

莫澤儀指出，但0至6歲是語言、動作與社交能力快速發展的關鍵階段，若出現兩歲仍不太會說話、三歲互動意願明顯低落，或動作發展落後同齡孩子等情況；建議儘早接受專業評估，透過發展篩檢與早期療育介入，有助於改善幼童整體發展。

莫澤儀提醒，冬季是腸病毒及呼吸道感染好發期，幼童免疫系統尚未成熟，日常防護尤其重要，勤洗手是最簡單卻有效的預防方式，活動中由感染管制護理師示範正確洗手五步驟，並透過互動遊戲，引導孩子在玩樂中建立良好衛生習慣；土城醫院補充，未來將持續走入社區，陪伴家長共同守護兒童健康。

