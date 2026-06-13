土城醫院「視障按摩小棧」正式營運 林金結籲民眾以行動支持

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

248260613a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市立土城醫院近日成立「視障按摩小棧」，為打造友善共融的醫療環境，提供視障朋友專業的就業場域。議員林金結特別關注此項在地身心障礙者就業計畫，對於這群受過1600小時嚴格專業訓練的師傅表達肯定。

林金結表示，醫院往往承載著病痛的煎熬與家屬的焦慮，但在土城醫院的角落，現在多了一份能安定身心的溫暖力量。他指出，看著這群受過1600小時嚴格訓練的師傅，靠著雙手在黑暗中為大家揉開疲憊，內心滿是感動。這些師傅要的從來不是同情，而是能用專業安身立命、自力更生的舞台。

廣告 廣告

土城醫院院長賴旗俊表示，社會大眾平時較不易察覺視障者在生活上的需求，日常設施仍有許多進步空間，不過即使視力受限，視障朋友仍可透過自身專業能力貢獻社會。賴旗俊體驗肩頸按摩後打趣說「獲得充電，可以再開20台刀」，他也誠摯邀請就醫民眾及陪同家屬，可以利用候診空檔前往小棧體驗按摩服務，放鬆身心，同時支持視障朋友穩定就業，協助其自立生活。

248260613a02

新北市視障協會常務理事陳怡萍指出，協會服務至今已經23年，視障按摩對視障者而言，是用以安身立命的重要專業，日後希望可以建立穩定的就業平台，幫助更多有需要的視障者，獲得穩定收入與生活保障。

勞工局長陳瑞嘉表示，感謝土城醫院提供場地支持，尤其院長賴旗俊本身為眼科醫師，更能理解視障朋友在生活及就業上所面臨的困難，同時也感謝視障協會投入小棧經營，據點經營不易，相關盈虧需自行處理，過程相當辛苦。

陳瑞嘉說明，勞工局長期推動視障者多元就業，除按摩服務外，也開發客服、街頭藝人等工作型態，協助穩定就業；每位視障按摩師都受過1600小時專業訓練，具有優質的服務品質，最後他祝福小棧能夠生意興隆、業績長紅。

陳瑞嘉補充，為慶祝土城醫院視障按摩小棧正式營運，即日起至6月25日止推出開幕優惠，民眾前往體驗按摩服務即可享有100元折扣。此外，消費滿500元還可參加抽獎活動，最大獎包含iPhone 17 Pro，鼓勵市民朋友踴躍前往，以實際行動支持視障朋友穩定就業。

林金結呼籲，若民眾或家人在候診時感到疲憊，不妨停下腳步體驗服務，每一次消費，不僅能舒緩自身壓力，更是點亮這些朋友生命的一道光。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

坪林種茶資材室申請期程有快慢 陳永福要求新北城鄉局研議縮減落差

防彈衣預算提高至5萬元 黃淑君：當初為何用1萬2千元買不能用的？

【文章轉載請註明出處】