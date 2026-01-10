土城重劃區水體遭污染 新北環保局揪出兩建案重罰

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府環保局9日接獲民眾檢舉，指出土城重劃區永福段疑似出現水體污染情形，環保局隨即派員前往稽查；查獲兩處施工工地皆有逕流廢水管理不當，導致大量淤泥廢水流出場外污染水體，已依《水污染防治法》告發並命限期改善。

圖／稽查員與土紅色沉積之廠商確認污染範圍，並要求立即清除。（新北市政府環保局提供）

環保局局長程大維指出，稽查人員第一時間抵達位於土城區永福段99至102地號的「新濠岳住宅大樓新建工程」，現場正進行連續壁施作；雖設有場內臨時溝，但作業過程中產生的大量淤泥未妥善收集，含泥廢水自工地牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響周邊水體水質。

環保局表示，該行為已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可處新臺幣300萬元罰鍰；另因未依規定設置放流口告示牌，且未提出沉砂池定期清理及維護紀錄，亦違反《水污染防治法》第18條及相關管理辦法規定，最高可再處600萬元罰鍰，除依法告發外，並要求業者限期完成改善。

此外，稽查人員同步追查附近地面水體出現「紅色污漬」的來源，循線發現污染斷點位於永福段54地號的「頂埔安居社會住宅新建統包工程」；施工單位稱，紅色沉積物為先前抽取地下水後殘留，環保局當場要求立即清理乾淨，並進一步查核相關水污染防治措施。

經查，該工地同樣未依規定設置放流口告示牌，且無沉砂池定期清理維護紀錄，已違反《水污染防治法》第18條及《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9、10條規定；環保局依法告發並命其限期改善，最高可裁處新臺幣600萬元罰鍰。

環保局強調，本次能即時揪出污染源，仰賴民眾通報與稽查人員迅速應變；土城重劃區目前為施工密集區，後續已將相關工地列為重點複查對象，將持續追蹤改善情形並加強巡查頻率，嚴防類似污染事件再度發生，全力守護周邊水體與環境品質。

