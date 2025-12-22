土城震損紅單社區 都更簽約

在新北市長侯友宜（中）見證下，土城清水段０四０三震損社區公辦都更案完成簽約。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市加速危老重建「五八０專案」，其中土城區清水段一處０四０三震損紅單社區都更案，二十二日在市長侯友宜見證下由住都中心與實施者漢皇集團完成簽約，成為專案首件指標案例。

侯友宜指出，市府與新北住都中心共同推出「危險建築物五八０專案計畫」，協助海砂屋、耐震不足及０四０三大地震震損紅黃單社區加速重建；其中，土城清水社區即是去年０四０三震後被判定為紅單建築。感謝居民積極參與五八０專案計畫，在市府、新北住都中心及「新北都更大聯盟」各單位的全力協助下，迅速完成審議及協調過程，藉由公辦都更引入民間資源，完成招商作業。

侯友宜感謝漢皇集團扛起本案的施作責任，盼以最好的品質加速重建工作，讓清水社區的住戶早日回到自己的家。

侯友宜表示，目前五八０專案計畫尚有五案招商、三十一案持續推動中。市府持續以新北住都中心為平台，協助民眾與民間業者溝通合作，加速完成都更程序，鼓勵民眾踴躍加入公辦都更的行列，提升居住安全。

住都中心董事長陳純敬強調，「危險建築物五八０專案計畫」秉持「自助、人助」精神，鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步；「土城清水案」居民短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現公私協力的成果。