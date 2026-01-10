土城頂欣社區關懷據點展現多元共融 新住民志工料理溫暖人心

新北市土城頂欣社區充份展現關懷長輩、多元共融特色。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區頂欣社區發展協會長期深耕在地服務，透過「頂欣社區照顧關懷據點」提供長者關懷、健康促進、共餐及陪伴服務，結合在地居民與多元背景志工力量，讓長者能在社區中獲得溫暖支持，也成為新住民參與公共事務、促進文化交流平台，據點在志工投入與服務創新上的努力備受肯定，去年榮獲「社區金點獎－金點之星團體獎」，展現社區照顧與多元共融成果。

據點志工當中，來台20多年的新住民志工余宴蒂，以溫暖人心的料理，成為據點不可或缺的重要力量，余宴蒂為印尼華僑，21歲嫁來台灣，初到異鄉時語言不通、生活適應充滿挑戰，在先生鼓勵下勇敢踏出學習的第一步，從國小補校一路努力，如今已獲得宏國德霖科技大學餐旅管理系學位，完成自己的求學夢想。

余宴蒂在求學期間，展現高度學習熱忱，獲得市長獎肯定，並考取中餐、西餐、烘焙等多項專業證照，她也將所學回饋社區，投入頂欣社區照顧關懷據點擔任志工至今已3年，協助共餐備餐與長青課程，用心準備的每一道料理，都是對長輩的真誠關懷。

她除了自身投入服務，也主動號召多位新住民朋友加入志工行列，讓更多新住民走進社區、參與公共事務，促進不同文化之間的理解與融合，今年9月，英國生活品質研究院主席參訪土城區公所，頂欣社區配合中秋節慶，由余宴蒂與長輩們一同製作鳳梨酥與蛋黃酥，致贈外賓品嚐，獲得外賓高度讚揚，傳遞頂欣社區溫暖的人情味，更是成功的國際城市交流。

土城區長周晉平表示，未來將持續結合在地特色與志工能量，深化社區服務內涵，打造更友善、溫暖且具支持力的社區照顧網絡，讓大家在社區大家庭中感受到滿滿的幸福感。

新北市土城頂欣社區新住民共同參與老人共餐料理，菜色豐富長輩開心。(記者翁聿煌攝)

來台20多年的新住民志工余宴蒂，以溫暖人心的料理，成為據點不可或缺的重要力量。(記者翁聿煌攝)

