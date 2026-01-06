土城鳳靈慈愛同心會等9單位 響應好日子愛心大平台合捐305台輪椅
(記者謝政儒綜合報導)新北市土城鳳靈慈愛同心會結合中和同濟會、新北市牙醫師公會、板橋蔡牙醫、台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會、雙和慈安福田會、巨鴻興業公司、耀宏儀器公司及新北市福林慈善會等9個單位，響應好日子愛心大平台，於6日合力捐贈305台輪椅，希望集眾人之力，透過輪椅，讓愛輪轉，幫助失能長輩及身心障礙朋友。
土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示，該會是附屬於無極鳳靈宮，鳳靈宮主奉準提佛母，佛母菩薩聞聲救苦，因此從99年起開始捐贈輪椅行善；108年起更攜手北醫牙醫校友會及善心企業等，響應侯友宜市長「好日子愛心大平台」的號召，共同捐贈150台輪椅給新北市，迄今8年來從無中斷。這次捐贈台數305台，也是經聖筊請示佛母，希望永續同心同行。
新北市府秘書長邱敬斌代表侯友宜市長受贈。他表示，感謝鳳靈慈愛同心會的發心和募集，以及所有歷年來響應的善心團體和企業，尤其是總督導蔡鵬飛，本身也是牙醫師，在板橋開設蔡牙醫，在他的人脈媒合下，從108年迄今總計捐贈了1,493台輪椅、245台助行器及1台氧氣製造機。
邱敬斌指出，這次受贈的305台輪椅，將全部交由新北市輔具資源中心評估並免費媒合給有需求的民眾。新北市有18萬多身障者，高齡人口也超過80萬人，對於輔具需求量相當高，輔具中心平均每月媒合270台輪椅，輪椅可以循環再利用，尤其年關將屆，許多住院者會先出院過年，對於輪椅的需求量會變多。
社會局副局長許秀能和土城區長周晉平參加捐贈儀式。周晉平表示，無極鳳靈宮位於土城延吉街，為地方信仰中心之一，平日香火鼎盛，鳳靈宮成立慈愛同心會，長年扶困濟貧，熱心社會公益。
其他人也在看
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 105
勞退平均月領「這數字」低到心酸！勞團喊拉高提撥率 避免結局下流老人
光靠現行勞工退休金制度，勞工能夠安享晚年嗎？根據統計，目前多數勞工退休後每月收入僅約2.5萬元，根本不夠日常生活開銷，台灣退休人口有可能走向「下流老人」的危機。 新制勞退平均僅月領6332元健康2.0 ・ 1 天前 ・ 86
失控房仲! 車輛長期停放無法看房竟砸車洩憤
社會中心／綜合報導不滿車輛長期停放，竟然砸車洩憤！台北市中山區一名房仲，不滿物件前方，被一輛自小客車長期停放，導致他沒有辦法帶看房子，竟然趁著下班經過時，多次砸車，把車子砸到如同廢棄車輛。5號凌晨，他還把自己的車開來，堵在巷口，遭到員警開單，結果房仲加碼指控，在管束過程中，被員警打傷。男子手裡拿著手機，一邊大聲咆哮，一邊錄影，直指眼前這輛車體嚴重凹陷、擋風玻璃全碎的銀色自小客車，明明就像報廢車，卻停在巷子裡，浪費停車空間。原來這名男子，是轎車前這一棟房屋的房仲，他指控這條巷弄，並沒有劃設紅黃線，卻被警方開妨礙通行，更指控警方對他說，先開單，再去申訴。房仲鄭先生表示，他說我沒有辦法讓它出來，他給我開了單，但並不是這樣子啊，我根本就沒有擋到他的路啊，我停這邊，怎麼可能擋到他的車。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／民視新聞）事發在台北市中山區，松江路的巷子裡。一名鄭姓房仲，受高齡90多歲的屋主委託賣房。不料，這棟房子的前方，有一輛銀色轎車，就停在房子的正門口，一停就是1年半。鄭姓房仲心生不滿，下班時經過，常常會過來砸車，去年還因為跳上車搞破壞，他還指控，之前員警獲報前來時，在管束過程中，將他打傷。週一凌晨，鄭姓男子再自己的車開來，要證明這輛自小客車，有佔據道路的嫌疑，卻遭到警方開單。中山警分局長春派出所副所長簡世裕表示，114年11月下旬，(鄭男)期間有飲酒踩踏車輛之行徑，經員警到場制止後，鄭男仍不斷對在場員警叫囂，並作勢進逼，警方遂依法對其施予管束。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／翻攝畫面）根據了解，銀色轎車停的地方，屬於私人土地，警方無權干涉。房仲沒有妥善處理相關糾紛，下場就是必須為自己的行為，付出代價。原文出處：物件前停車長達1年半！ 房仲無法帶看房憤而砸車 更多民視新聞報導黃子佼涉兒少法獲判緩刑 高院裁定延長境管8個月「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 33
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 16
健保署突收「百萬捐款」！神秘人身份曝光 1句話揭感人原因
衛福部健保署去年突然收到一筆100萬元捐款，原來捐款人是一名女子，為了感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系照護，因此母親離世後，匯款100萬元到健保愛心專戶，希望能幫助到更多弱勢家庭。此外，還有一名15歲少年與年邁祖父母相依為命，透過愛心專戶獲得補助，他強調這份恩情會銘記於心，將來有能力也會幫助需要的人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
基隆熱水器大盜「元旦狂偷6台」 住戶氣炸報警「3天落網」
基隆市 / 綜合報導 天氣冷洗澡當然要洗熱水澡，但基隆好幾戶人家熱水器都被偷，小偷專門鎖定某一個廠牌，而且裝在一樓戶外的熱水器，他的動作很快，把熱水器拆下來裝進塑膠袋用車子載走，疑似要變賣，還好小偷被監視器拍到了，警方循線逮人。記者VS.受災戶說：「(很痛苦這樣)，痛苦，沒辦法洗澡啊。」實在忍不住怨氣，冷過頭的天氣，想舒服洗個熱水澡，沒想到熱水器竟遭洗劫，受災戶說：「要開熱水，咦，熱水怎麼一滴都沒有，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果一看，整台(熱水器)都不見了。」真的好傻眼，冷天報到之際，到底是誰趁人之危，時間回溯到元旦下午兩點多，只見一名男子戴上口罩遮掩，還拿出預先備好的手套，行跡鬼鬼祟祟，沒多久開始對住戶的熱水器動手腳，左拆右拆把零件都鬆開，接著往上一抬，熱水器就這樣被他搬走，民眾說：「怎麼可能，太離譜了吧，很冷啊，沒辦法洗澡啊。」鄰居都不敢相信，嫌犯還以黑色塑膠袋包裝，試圖掩人耳目，事發就在基隆安樂區國家新城社區，元旦起接二連三有熱水器遭竊，基隆市安樂區六合里長潘德發說：「(竊賊)裝備齊全，好像是一個熟練的水電工，就循著這個線到這個住戶偷完之後，裝到黑色塑膠袋，就裝上車了。」里長表示，光六合里跟五福里在元旦這天，就已經被偷走6座熱水器，警方獲報也迅速逮人。警方調查，嫌犯疑似都鎖定同品牌熱水器，選擇較隱密的防火巷，雖然手腳很快，但仍逃不過法網，基隆市警第四分局安樂派出所所長林頌軒說：「1月3日21時許，執行查緝行動，成功查獲林姓犯嫌，全案後續依刑法竊盜罪嫌，移送台灣基隆地方檢察署偵辦。」才剛過新年，住戶就先破財，得重新裝新的熱水器，不只天氣寒冷，心也先涼了一半。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准
民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
健保署獲「百萬遺產」捐款 孝女感念母親生前受照顧：用到健保的好
衛福部健保署去年12月收到一筆百萬捐款，捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，將母親遺產百萬全數捐入健保愛心專戶，期盼幫助更多無力負擔健保費的弱勢家庭，這也是健保愛心專戶5年來收到的最大筆個人捐款。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
農曆年前常見缺血危機 獅子會「重賞」鼓勵挽袖
每到農曆春節前，常見缺血危機，台南市歸仁獅子會發起全新年度的公益捐血活動，本月11日登場，除了準備禮券、關廟麵等贈品之外，還加碼送電風扇，祭出「重賞」，鼓勵民眾踴躍挽袖，救人一命。活動以「獅子有愛、捐血有情」為主題，今天在新豐高中舉辦行前宣傳，號召各界熱情響應，11日一起來參與，挽袖做公益。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
獨家／北捷白髮嬤又出事！這次「賣場偷女鞋」審理沒到庭…法官照樣判
台北曾姓婦人因北捷逼讓「優先席」事件，鬧上媒體版面；去年2月因不滿一對父女坐博愛座拿雨傘打傷女童小腿挨告遭起訴，9月甩袋強逼「Fumi阿姨」讓座被踹飛的案件仍在偵辦中；她也被人起底是慣竊還是研討會蟑螂，如今又因犯下竊盜案，審理時未到庭，近日仍被法院依法判拘役59天，得易科罰金，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 1
北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導又發生招牌掉落事件！昨天（4日）晚間，在台北市大安區的一間服飾店，招牌突然掉落，幸好當時沒有行人經過，才沒有釀成人員傷亡，過去，前副總統「連戰」曾經住在這個社區，至於招牌為何突然掉下來，周遭居民懷疑，會不會是最近常下雨，太過潮濕，才導致木板腐蝕，導致招牌掉落。人行道上，大大小小的磁磚碎片，散落一地，抬頭一看，原來服飾店的招牌，整片掉落在地，在仔細一看，所有的管線、電線，破的破、斷的斷，路過的民眾全都嚇壞，快步通過。附近民眾：「他招牌是突然掉下來，剛好沒有人經過，可是他職員還在裡面，他的工作人員還在裡面。」附近民眾：「以前沒有遇過（招牌掉落），蠻訝異的啊，好像昨天也沒有地震（怎麼會掉），警方是早上有來拍啦。」北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到現在大片的磁磚都還在地上，往上看招牌掉下來的地方，天花板空了一塊，水管跟電線都外露，就連木板都還懸掛在空中，就怕一個不小心會掉下來砸到人，相當危險。」招牌掉落事件發生在4號晚上，台北市敦化南路一段236巷的一間服飾店，他們從2017年開始營業，至今已經8年多，但民眾也懷疑，是不是最近雨下不停，太潮濕，木板腐蝕才導致招牌掉落。北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）招牌業者：「(可能)沒有鎖好啊，看他的牆壁啊，是鎖在什麼地方啊，如果是大理石或是牆壁什麼的，那就不會啊，如果是木板的話，肯定是會脫落的啊，安裝的時候，現場安全管理都很重要啊。」業者也說定期檢查招牌狀況，才能確保不出意外，幸好這回招牌掉落當下，沒有行人經過被砸傷，否則店家就不只是修繕那麼簡單。原文出處：太潮濕釀禍？服飾店招牌「整片掉落」 社區曾是連戰住家 更多民視新聞報導19:24花蓮規模5.7地震! 東大門夜市招牌掉落險砸路人昨19:24花蓮5.7地震! 氣象署:板塊碰撞導致.3天內注意餘震鳳山車商傳"招牌掉落"意外 六台展示車全遭殃民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
搶停車格互槓！ 2男大馬路互毆雙雙掛彩｜#鏡新聞
為了搶車位，兩名駕駛在馬路上演全武行!新北市蘆洲區今天(1/5)中午，2名男子為了爭搶同一個路邊停車格爆發口角，其中一名身材魁梧的男子，猛掐對方脖子，甚至徒手巴頭，嚇得對方邊跑邊求饒，最後警方到場，兩人都傷痕累累，都被帶回警局。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
警員拒絕受理詐欺報案 慘遭嚴懲翻案又被打臉
台南吳姓夫婦遭詐欺集團行騙報案，謝姓警員竟以非管轄單位拒絕受理，市警局認定情節重大予以記大過處分，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。 據了解，2020年6月22日至2025年7月24日，謝員任職台南市警局新化分局山上分駐所期間，於2024年5月29日值勤，受理被騙的吳姓夫婦報案，他以非管自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者
47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台大生逛西門町電動輪椅壓路人腳 控遭勒索賠償
北市一名台大生，昨（5）天晚上9點多，在西門町使用電動輪椅代步時，疑似不慎壓到陌生人的左腳，他指控對方不但大聲叫囂，甚至還開口勒索要錢。 #西門町 #台大生 #電動輪椅 #糾紛 #勒索東森新聞影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡
中部中心/李文華 彰化報導超離奇！彰化縣大村鄉發生一起車禍，一名女機車騎士，疑似自撞路樹之後，人當場噴飛往路旁的圳溝內，被野樹擋住，人倒吊在樹幹上，警消獲報後，動用吊臂協助脫困，送醫搶救，不幸仍宣告不治。這裡是圳溝，溝里長出野樹，樹上，就這樣吊掛著一個人，她究竟怎麼上的樹？事發第二天，警方現場做測量，一輛機車，就塞在樹幹與護欄中間，警方查出來，騎這輛車的，就是倒吊在樹上的女死者！女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。49歲黃姓女騎士，是三寶媽，5日晚間她從彰化市下班，六點左右騎到大村鄉東美路與山腳路79巷，疑似自撞路樹！巨大的撞擊力，讓女騎士人離開機車，飛往一旁的水溝，被野樹擋住，救護人員想辦法，盡快把女騎士從樹上移下來！女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。女騎士一開始還有意識，但在現場就失去生命跡象，雖然送到醫院搶救，仍被宣布不治。三個孩子就此失去了母親。原文出處：離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡 更多民視新聞報導彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島彰化田中庇護島2天擊落4車! 交通處:已考慮轉彎軌跡國道1號豐原段小貨車疑自撞起火 2人身亡民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
停車驚魂！二度受困停車塔 廠商：零件舊+車輛重｜#鏡新聞
停車驚魂記！高雄一名車主連人帶車受困在升降式停車塔兩小時！而且他是二度受困。警消到現場救援，廠商表示應該是零件老舊，加上車輛較重所導致。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言