社會中心／洪巧璇、董子誠 新北報導

持續來關心新北市土城這一起一氧化碳中毒案件！初步判定，釀禍的就是安裝在後陽台的熱水器，因為不通風，導致中毒，事實上，一氧化碳也是冬天的隱形殺手，消防署統計，光是今年，全台已經有1人喪命、25人送醫，民眾一定要把熱水器安裝在通風良好的環境，才能避免意外找上門。

獲報發生命案，警方到場拉起封鎖線，這戶人家集體一氧化碳中毒，其中一名11歲女童離奇喪命，死因疑似就是吸入過多的一氧化碳。造成這家人中毒的凶手，就是家中常見的熱水器，當瓦斯燃燒時，遇到氧氣不足，就會產生有毒氣體〝一氧化碳〞，也因為它無色、無味、無臭，一旦中毒，就宛如溫水煮青蛙，民眾不易察覺，哪裡不對勁。醫師姜冠宇:「不管說是已經昏迷，或者是噁心嘔吐，或者是甚至是失去生命徵象，都要看說臨床醫師有沒有想到說，可能是一氧化碳中毒這一塊，因為在我們血氧偵測儀，可能只是看血中飽和濃度是看不出來的， 是要看說血紅素與一氧化碳結合的濃度。」

土城一家人集體一氧化碳中毒 消防署：熱水器是隱形殺手（圖／民視新聞）

從今年1月統計，全台一氧化碳中毒案例，就有6件，最高的是新北，1人死亡、10人中毒，其次是高雄8人中毒，北市4人、桃園3人，總共造成1人死亡，25人送醫。消防署也提醒，安裝熱水器有哪些容易被忽略的重點。消防署危險物品管理組科長王佩琪:「熱水器如果是安裝在室內，或者是有加蓋窗戶的陽台，這些地方因為不通風，就應該選擇具有強制排氣功能的，屋內式熱水器，並且要正確安裝排氣管，將廢氣排放到屋外。









土城一家人集體一氧化碳中毒 消防署：熱水器是隱形殺手（圖／民視新聞）

熱水器的安裝容易被忽略，但總歸一句，就是要保持在通風良好的環境，避免隱形殺手找上門。





