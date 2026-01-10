土城 建案汙染水體 最高罰900萬

新北市土城重劃區永福段溝渠日前遭汙染，環保局9日兵分多路稽查，當下查獲「僑馥建築經理有限公司」起造的「新濠岳」建案及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」皆排放廢水，當場依《水汙染防治法》告發，並令限期改善，最高可處900萬元罰鍰。

環保局9日上午接獲通報後，稽查人員第一時間抵達位於土城區永福段「新濠岳」建案工地稽查，發現該工地正施做連續壁，雖設有場內臨時溝，但產生的淤泥因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。

環保局說，該工地在水汙染管制區內排放淤泥廢水，已違反《水汙染防治法》規定，最高可裁處300萬元罰鍰；另未依規定設置放流口告示牌，且未有沉砂池定期清理維護紀錄，最高可處600萬元罰鍰，除依法開罰，並命限期改善。

此外，稽查人員同步循線追查附近溝渠「紅色汙漬」來源，發現汙染斷點位於永福段54地號，該處為「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」，施工單位稱，紅色沉積為先前抽取地下水後殘留，環保局當下要求施工單位清理紅色沉積部分。

稽查人員進一步查核發現，該工地同樣未依規定設置放流口告示牌，且未有沉砂池定期清理維護紀錄，亦依違反《水汙染防治法》告發開罰，並命限期改善。

環保局強調，能即時揪出「汙染凶手」，歸功於熱心民眾及稽查人員迅速應變；土城重劃區為目前施工密集區，已將兩案列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，以確保完成改善為止。後續將主動強化該區域的水體巡查及稽查頻率，避免類似汙染情事再次發生。