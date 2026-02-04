土城一氧化碳中毒意外釀1死7送醫 醫示警：症狀像感冒

土城一家7口3日凌晨送醫，疑通風不良導致一氧化碳中毒，所幸全部意識清醒。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區延和路3日傳出一氧化碳中毒案，一家7口凌晨緊急送醫，年紀最小的男童尚不滿5歲，而在2日下午，11歲長女才離奇陳屍臥室，確切案情仍待調查釐清。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，起初症狀是頭暈、噁心、無力，類似感冒或腸胃炎，後面會開始意識不清、昏迷，甚至心肌缺氧、死亡。

蘇一峰發文表示，土城一家2天內1死7送醫，推測是一氧化碳（CO）中毒死亡，而不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，若不慎吸入，起初症狀是頭暈、無力、噁心，後續會開始昏迷、意識不清，甚至心跳停止，只要一抽血就能診斷。

蘇一峰提到，一氧化碳中毒是由於吸入無色、無味、無臭的廢氣（由碳基燃料不完全燃燒產生）所致，一氧化碳對血色素的親合力是氧氣的200倍以上，會導致組織缺氧，而過去一氧化碳中毒案常發生在冬天，因熱水器在室內或陽台但不通風，便會累積毒氣。

蘇一峰說明，常見症狀包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡，類似感冒或腸胃炎，嚴重可致視力模糊、意識模糊、呼吸加速、抽搐、昏迷、心律不整、心肌缺氧甚至死亡。

蘇一峰提醒，若有類似狀況出現，應立即離開現場、呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣（高壓氧）治療。

據了解，此案11歲女童2日在5樓臥室睡覺，母親下午前往叫喚時，發現女兒完全沒有反應，且失去呼吸心跳，救護人員到場後發現，女童已明顯死亡多時，身體甚至出現屍斑，並未送醫。檢方會同法醫相驗女童遺體，發現女童口吐白沫、腹部腫脹，法醫將進行抽血，檢驗體內一氧化碳濃度，以釐清死因。

