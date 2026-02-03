土城一氧化碳中毒釀1死7送醫 消防局呼籲注意室內通風 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北市土城區發生一氧化碳全家中毒案，11歲的女兒2日因疑似一氧化碳中毒在住所死亡，家屬報警處理後，不料，今（3）日凌晨，一家7口人再因一氧化碳中毒出現噁心、嘔吐狀況送醫，女童死因待釐清，新北市消防局則呼籲，近期天氣溫差大，民眾使用熱水器應注意室內通風。

據調查，羅姓一家的熱水器就安裝在後陽台，女童的房間則有窗戶對著後陽台，雖然後陽台有對外窗，但事發當時女童因怕冷，將房間門窗都關上。2日下午2時許，女童在房間午睡，賴母到房間無法喊醒女童、驚覺出事才報案。

由於羅家沒有告知警消人員曾使用熱水器等問題，到場的警消人員發現女童已明顯死亡還出現屍斑，研判女童已死亡1、2小時，女童身上也無外傷或可疑痕跡，消防人員初步判斷女童死因為內科疾病造成的，交由警方報驗釐清死因。

不過，今天凌晨4時許，羅姓一家人在洗澡後又出現噁心、嘔吐的症狀，報案送醫後消防人員發現有一氧化碳中毒跡象，檢警才懷疑女童死因為一氧化碳中毒，今天相驗後也發現女童身上有一氧化碳中毒的跡象，但由於家屬不同意解剖，檢警將採血釐清確切死因。

新北市消防局對此呼籲，近期天氣溫差大，民眾使用熱水器應注意室內通風，陽台如有加裝鐵窗，應使用強制排氣型熱水器，且熱水器使用安全要注意下列五項要點。一、要安全品牌：應有CNS合格標示。二要正確型式：依通風條件選用正確型式熱水器。三、要安全安裝：找合格技術士安裝並張貼施工標籤。

四、要定期檢修：熱水器應定期檢修及汰換。五、要保持通風：避免於陽台加裝鐵窗、晾掛衣物及堆積雜物影響通風。

消防局強調，如有頭暈、心悸或呼吸困難等症狀，應盡速通報119，把握就醫黃金時間。

照片來源：翻攝畫面

