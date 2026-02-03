土城一氧化碳中毒一家7口送醫 11歲女兒昨才「睡覺叫不醒」身亡

土城一家7口3日凌晨送醫，該人家11歲女兒2日下午才猝逝，警消不排除是一氧化碳中毒惹禍。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區驚傳一氧化碳中毒案，延和路某民宅3日凌晨有7名住戶緊急送醫，當中包括3大4小，年紀最小的男童尚不滿5歲，而該民宅2日下午才發生11歲女童一氧化碳中毒悲劇，確實事故原因則仍待釐清。

據了解，11歲死者2日在5樓臥室睡覺，母親下午前往叫喚時，驚覺女兒完全沒有反應，且失去呼吸心跳，嚇得連忙撥打119求救。救護人員趕抵現場後發現，女童已明顯死亡多時，身體甚至出現屍斑，並未送醫。

而在治喪期間，該戶人家3日凌晨4時許又發生救護案件，消防局獲報後派遣大批人車趕往，發現30多歲母親與10多歲姪女出現頭暈症狀，屋內的40多歲女性親戚、20多歲親戚女友，以及3名未滿5歲的幼童意識清醒，但為求慎重，均送往板橋亞東醫院觀察。

警消初步勘查現場環境發現，該戶住家的熱水器安裝在5樓後陽台，不排除是熱水器在使用過程中燃燒不完全，導致一氧化碳在屋內蓄積無法排出，確切案情則仍待調查釐清。消防局呼籲，民眾使用熱水器時，務必保持通風，切勿緊閉門窗。

