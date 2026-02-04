土城一氧化碳1死7傷 醫示警「初期似感冒」隨即便昏迷
新北市土城區延和路一處民宅接連發生憾事，一家7口在3日凌晨因一氧化碳中毒緊急送醫，所幸7人經治療後均無生命危險。然而更令人震驚的是，同一戶住家在前一天（2日）下午3時，11歲長女已被發現陳屍在5樓臥室內，且遺體出現屍斑。
胸腔科醫師蘇一峰在社群平台Threads發文指出，土城這起2天內1死7送醫的案件，推測為一氧化碳中毒所致。他解釋，不完全燃燒會產生一氧化碳這種有毒氣體，初期症狀包括頭暈、無力、噁心，後續可能出現昏迷、意識不清，甚至心跳停止，只要抽血檢驗即可確診。
蘇一峰進一步說明，一氧化碳是由碳基燃料不完全燃燒產生的無色、無味、無臭廢氣。由於一氧化碳對血色素的親合力是氧氣的200倍以上，會導致組織缺氧。常見症狀包含頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡等6大徵兆，嚴重時可能引發意識模糊、昏迷、心律不整、心肌缺氧，甚至死亡。
針對症狀辨識，蘇一峰提醒，輕度一氧化碳中毒的表現通常為頭痛、頭昏、嘔吐、四肢無力，容易被誤認為感冒或腸胃炎；當病情加重時，患者會出現視力模糊、呼吸加速、抽搐、昏迷等危急症狀。他強調，立即離開現場呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣治療（高壓氧）是救治的關鍵。
蘇一峰也特別提醒，過去一氧化碳中毒事件常發生在冬季，主因是熱水器安裝在室內或陽台等不通風處，導致毒氣累積。他呼籲民眾務必注意居家安全，避免類似悲劇再次發生。
檢方目前已會同法醫相驗女童遺體，初步檢視發現女童口吐白沫、腹部腫脹。法醫已進行抽血檢驗，將進一步檢測體內一氧化碳濃度，以釐清確切死因。
