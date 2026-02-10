土城「美麗人生」建案遭控廣告不實 新北地政局函送公平交易委員會調查

住戶指出，實際交屋後發現與廣告內容明顯不符。(記者翻攝)

【警政時報 包克明／新北報導】新北市土城區「美麗人生」建案近期遭多名住戶檢舉涉嫌廣告不實，指控建商將「2房+1」空間包裝為「3房」銷售，並將雨遮誤標為陽台，疑似誤導消費者。對此，新北市地政局表示，經查涉違反相關規範，已函送公平交易委員會查處。

土城區「美麗人生」建案地上十一層，位於中正路精華地段。(記者翻攝)

住戶指出，他們購買位於新北市土城區中正路151巷29號的「美麗人生」社區最大坪數房型（約34.89坪），廣告標示為「三房格局」，實際交屋後卻發現室內僅為「2加1」配置，所謂「+1」空間並未符合居室標準，無法正常作為臥室使用，與廣告內容明顯不符。

土城區「美麗人生」建案近期傳出遭多名住戶檢舉涉嫌廣告不實。(記者翻攝)

部分住戶進一步表示，A1房型第三間房實際設定為書房，現場未設門片、未做隔間，依法規無法認定為正式房間，卻在實價登錄與銷售宣傳中以「三房」標示，造成購屋民眾誤判價值與使用空間。

新北地政局函覆住戶內容。(記者翻攝)

此外，A2房型原為「2房2陽台」，實價登錄亦標示為2陽台，但廣告圖面卻呈現為「3陽台」，實際現場僅為窗戶與雨遮，並非真正陽台空間，住戶質疑建商刻意美化圖面，誤導消費者。

住戶表示，該建案鄰近捷運土城站，主打「全新完工」、「雙衛雙採光」等賣點，加上交通便利，吸引不少首購族與換屋族進場，卻在交屋後才發現與廣告內容存在落差，感到權益受損。

對此，部分住戶已整理廣告圖檔、建築設計圖、臉書宣傳內容與實價登錄資料，向新北市地政局與公平會正式提出檢舉及陳情，希望釐清責任並維護購屋權益。

法律專家指出，依《公平交易法》第21條規定，事業不得對商品或服務內容為虛偽不實或引人錯誤之表示，若經認定違規，最高可處新臺幣2,500萬元罰鍰；另依《消費者保護法》，若證明建商具有故意欺騙行為，消費者亦可請求懲罰性賠償。

專業建築師也指出，依《建築技術規則》，居室須符合採光、通風與面積等基本標準，未符規定者不得認定為合法房間，「+1」空間是否可作為房間使用，應以建照與竣工圖為準。

新北地政局回函指出，依公平交易法及不動產廣告處理原則規定，若廣告所示格局與實際竣工內容不符，或涉及違建及無法合法變更，均屬違規範圍。本案因涉及廣告平面圖與事實不符，已依行政程序法第17條，於115年2月6日正式函送公平交易委員會調查處理。

據了解，目前該案銷售率已逾九成，部分住戶正串聯後續法律行動，盼相關單位儘速釐清責任，避免類似情況持續發生，保障購屋民眾基本權益。

