土城「養生」館暗藏春色被抓仍不悔改 新北市府聯手鐵腕斷水斷電

土城某養生會館暗藏春色，暗中進行色情行業，遭新北市府斷水斷電並開罰。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區明德路某養生會館掛羊頭賣狗肉，暗地裡從事色情行業，2025年9月就被警方抓獲，業者卻仍不悔改、持續違規營業，土城警分局則運用「第三方警政」策略，報請市府公安小組介入，開罰外並斷水斷電，展現市府打擊不法的決心。

據了解，該養生館表面打著「養生」名號，實際卻暗藏春色，早在2025年9月即遭土城分局查獲從事色情行業，不僅敗壞善良風俗，更對周邊治安與居民生活造成嚴重影響。由於該場所座落於住宅區，已成為地方治安隱憂。

為徹底清除治安污染源，土城分局運用「第三方警政」策略，報請市府公安小組介入，聯合展開公安稽查，查獲該養生館存有多項違反建築法規之公安缺失，隨即張貼黃單限期改善，並由工務局依法裁罰6萬元。

惟該場所不但未改善缺失，甚至持續違規營業。土城分局於複查後，再次提報公安會議決議，由市府公安小組（警察局、土城分局、消防局、經發局、工務局、台水、台電）於20日進行聯合複查，確認缺失仍未改善，當場依法執行斷水斷電措施，展現市府打擊不法的決心。

土城分局強調，對於假借合法掩護、實則從事不法色情行業的業者，警方絕不寬貸，將持續加強查緝與通報作為，並結合市府各單位力量，全面防堵死灰復燃，共同守護市民安全、還給社區一個安心無虞的生活環境。

