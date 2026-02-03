土城1死、7人一氧化碳中毒 醫示警：非共處一室才危險

新北市土城區今發生3名大人、4名小孩的一氧化碳中毒的事件，所幸被送醫後均無生命危險，新北市消防局表示7人中毒原因確認是裝設在後陽台的熱水器通風不好。但目前爆出其中一戶家中的11歲女童，昨天下午不明原因暴斃，是否也與一氧化碳中毒有關，仍待釐清。台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇提醒，一氧化碳中毒要看3項特徵，且同一家庭全部人都有風險，並非只有在該處的人才有狀況。

新北市土城區今發生3名大人、4名小孩的一氧化碳中毒的事件。(圖/資料照)

姜冠宇在臉書表示，土城先有小孩OHCA、再一家七口隔日送醫的悲劇，提醒一氧化碳中毒的情境不是只看同一空間，而是非常吃當下的「氣流」、「隔間」、「暴露時間」。他強調，同一家庭成員可能各自有不同的移動與活動模式，有人在家裡睡覺，有人在家裡進進出出，風險也都不一樣，不代表家中的危險因子去除。

姜冠宇提醒，年節將至，雖然天冷，還是儘量要維持一定程度的對外通風，同一住戶不同隔間也要維持通風，方能把危險降至最低。他呼籲，任何有莫名嗜睡、噁心嘔吐的症狀，都是不對勁的反應，要高度警覺，「不要不當一回事，就靜靜的闔上眼了。」姜冠宇也表示，此次事件當然也可能不是只有一氧化碳，還有其他因素。

