土城10歲女童昨睡夢中猝死 今天一家7口全送醫急救...疑熱水器釀禍

土城一處民宅今晨傳出一氧化碳中毒事件。翻攝畫面

新北市土城區1名11歲女童昨（2日）下午被家人發現倒臥在屋內沒有生命跡象，經送醫搶救後不治死亡，死因仍待調查釐清；不料，同處民宅今日凌晨又傳出一氧化碳中毒事件，共7人被緊急送醫，不過經送醫後均無大礙，現場檢測出一氧化碳濃度30ppm。

昨日下午2點多，新北市消防局獲報，土城延和路一處民宅內，1名11歲女童倒臥在屋內，家人原以為在睡覺，但後來發現叫不醒，疑似沒有生命跡象，趕緊打電話報案，救護人員到場時，確認已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，但仍宣告不治，女童身上並無外傷也無特殊病史，因此死因將待檢警相驗釐清。

而同一戶民宅，今日凌晨4點多，又傳出一氧化碳中毒事件，疑似因熱水器安裝在後陽台，通風不良所致，共有3名成人及4名幼童送醫，7人送醫時皆意識清醒，後續消防隊於現場檢測出一氧化碳濃度30ppm。



