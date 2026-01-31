土城59歲男脖現勒痕命危！家屬：早上還在睡覺

新北市土城區中央路四段一處民宅今（31）日上午發生離奇命案，一名59歲曹姓男子被家人發現倒臥房間內，脖子上出現勒痕且已無呼吸心跳，目前緊急送醫搶救中，警方正調查釐清案情。

新北市土城區一處民宅發生離奇命案。（示意圖／中天新聞）

據曹男家屬向警方表示，上午6時許他們還看見曹男在睡覺，生命跡象正常，然而僅3小時後，也就是上午9時許，家人竟發現曹男倒臥在臥室中已無呼吸心跳，脖子更出現可疑勒痕，嚇得立即報警求助。

警消人員獲報後迅速趕抵現場，確認曹男無生命跡象，隨即緊急送往醫院進行搶救，目前曹男仍在醫院接受緊急救治，生命情況危急。

初步調查顯示，曹男患有慢性疾病，警方表示，案發現場並無明顯打鬥痕跡，也沒發現外力入侵的跡象，但由於曹男脖子上出現勒痕，案情顯得相當蹊蹺。目前警方已封鎖現場進行採證，並調查周邊住戶了解有無聽到或看到可疑人事物。

