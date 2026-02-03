土城7人一氧化碳中毒送醫 醫：慢性吸入恐引發早發性失智

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市土城區延和路今(3)日凌晨發生一氧化碳中毒事件，造成一家四口及借住親友共7人送亞東醫院檢查，所幸皆意識清楚，但同址傳出一名十餘歲女童於2日下午內科OHCA送醫不治，死因仍待釐清。對此，亞東醫院回應，7名患者持續穩定治療中；高壓氧中心主任高厚台則提醒，一氧化碳中毒症狀輕重差異大，慢性吸入初期易被忽略，若延誤治療恐引發早發性失智等，呼籲民眾寒流期間務必注意居家通風與熱水器安全，出現不適應儘速就醫。

張厚台指出，此次一家一氧化碳中毒有輕微、嚴重，症狀輕重差異很大，短時間大量吸入可能致命，若為較長時間、慢性吸入，初期常出現頭痛、頭暈、噁心、意識不清等情形，容易被忽略而延誤就醫。她提醒，若未及時治療，後續恐出現長期後遺症，包括容易疲倦、記憶力下降，甚至引發早發性失智等神經學問題，臨床上已有相關案例，因此一出現疑似症狀就應儘速就醫。

張厚台也說，一氧化碳中毒可分為急性與慢性兩種，像火災或燒炭屬於急性暴露，短時間內吸入大量一氧化碳，風險極高；但若是熱水器燃燒不完全造成的慢性中毒，雖不一定立即致命，長期仍可能出現虛弱、記憶力下降等後遺症，時間拖得越久影響越大。

張厚台表示，治療上，急診會先給予百分之百高濃度氧氣，讓氧氣與一氧化碳競爭，盡快將一氧化碳自體內排出；症狀較重者，則需進一步接受高壓氧治療，在高氣壓環境下提供更高濃度氧氣，可大幅提升排除一氧化碳的效果，降低後續神經傷害風險。此案患者目前均先以高濃度氧氣治療，後續將評估是否進行高壓氧治療，院方也備有兒童單人艙，可由家長陪同治療。

至於傳一名女童OHCA，張厚台說明，該名女童送醫時已無生命跡象，研判極可能為一氧化碳中毒，但因到院時死亡時間過久，當下僅列為不明原因死亡，後續仍將由檢警進一步相驗釐清。

張厚台提醒，一氧化碳中毒多發生於冬季，常見原因包括門窗緊閉、熱水器燃燒不完全或通風不良，即使安裝在陽台，若天冷關窗仍可能造成一氧化碳回流屋內；此外，密閉空間內的車輛廢氣、火災現場也都是高風險情境。預防之道包括保持良好通風、正確安裝熱水器並加裝自動排氣系統及一氧化碳偵測器，一旦出現不適症狀，務必立即就醫，避免憾事發生。

新北市土城區延和路今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，造成一家四口及借住親友共7人送亞東醫院檢查，所幸皆意識清楚，但同址傳出一名十餘歲女童於2日下午內科OHCA送醫不治，死因仍待釐清。(記者羅國嘉攝)

